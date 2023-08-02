عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: استجبنا للشكاوى الواردة من مجلس الوزراء بنسبة 99%

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لـ 11 ألفا و895 شكوى واستغاثة من الحالات المرضية الواردة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة استجابة بلغت 99.86%

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة الدائم على سرعة الاستجابة والوصول لأقل معدل زمني في الرد على الشكاوى والعمل على حلها، مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى التعاون الفعال بين كافة القطاعات، والإدارات والجهات المعنية بوزارة الصحة والسكان، حرصا على رفع معدلات رضا المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف "عبدالغفار"، أن عدد الحالات التي تم تسجيلها على الخط الساخن للمشروع القومي للرعايات والحضانات 16474، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 59 ألفا و202 حالة، بينهم 44 ألفا و584 حالة لخدمات الرعاية المركزة، و14 ألفا و618 حالة لخدمات الحضانات.

وأضاف «عبدالغفار» إلى أن مركز الخدمات الطارئة 137 استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري، 10 آلاف و206 بلاغات، لطلب توفير أكياس الدم بكافة فصائله ومشتقاته، حيث قامت الوزارة بتوفير 7 ألف و724 سرير من (رعايات مركزة – حضانات – ورعايات أطفال – حروق – سموم)، وتستمر المنظومة بالعمل الدائم على مدار الساعة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.


ونوه «عبدالغفار» إلى السعي لزيادة أسرة الرعايات المركزة، حيث تم تشغيل 42 سرير رعاية مركزة في محافظة القليوبية، وتشغيل 18 سريرا في محافظة القاهرة، و11 سريرا في محافظة الإسكندرية، كما تم وضع خطة للمرور على المستشفيات وتشغيل الأسرة وحضانات الأطفال المتوقفة، وتذليل جميع معوقات العمل.


ومن جانبه، أشار الدكتور خالد الخطيب مدير الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى تشكيل لجان من الإدارة للمرور على جميع أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم بالمستشفيات، لمتابعة العمل والتأكد من الوضع الفعلي لأقسام الرعاية المركزة، وكذلك التعرف على تحديات ومتطلبات أقسام الصيدلة الإكلينيكية، لتفعيل دورها، وتحقيق الاستفادة القصوى من تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

وأكد «الخطيب» تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية في كافة أقسام الرعايات، للعمل على وضع قوائم محددة لأدوية الرعايات المركزة منع أي هدر بها، وتفعيل بروتوكولات استخدام المضادات الحيوية لمنع الإفراط في الاستخدام، وتفعيل دور المزارع البكتيرية، ووضع برامج لمنع مقاومة المضادات الحيوية، ووضع برامج للإشراف على طرق تقديم الأدوية داخل أقسام الرعايات المركزة بالشكل العلمي الصحيح، والجرعات المنضبطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

بعد إعلان أرتباطها...10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

بعد ظهور النتيجة.. طالبة ثانوية عامة بسوهاج تتخلص من حياتها بطريقة بشعة| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار اليوم على تلك المناطق.. تفاصيل

ملفات هامة على الأجندة |اجتماع عاجل للحكومة بالعلمين

حقوق النواب: فض رابعة بداية الجمهورية الجديدة.. والإخوان يسعون لكسب تعاطف الغرب

بيان هام من الضرائب لـ صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب حركات وإيماءات لا تليق.. نقابة القراء تحيل مقرئ بالمنيا للنيابة

مغربي وإفريقي.. شوبير يكشف عن بدائل سوزا في الأهلي بعد تعطل الصفقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

هل انتفاخ البطن يشير للإصابة بالسرطان؟| اعرف الحقيقة

بسبب الاضطراب.. شاهد مقدمة محتوى تثير صدمة الملايين

علاج حب الشباب عند البنات والأولاد حتى عمر 15 سنة

فيديو

عمر كمال وحمو بيكا يصدمان الجمهور بتغيير كلمات أغنية انتى معلمة

وصفته بـ الراقصة بسبب شيرين عبد الوهاب.. فيفي عبده تعتذر لـ محمد عبده

بسبب الإرهاق.. قصة رحيل بلوجر شهير ماتت جوعًا

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ