بسبب حركات وإيماءات لا تليق.. نقابة القراء تحيل مقرئ بالمنيا للنيابة

قررت نقابة القراء المصرية رفع جنحة مباشرة أمام النيابة العامة ضد الشيخ محمود عبد الصمد والذي يعمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، وذلك لقيامه بحركات وإيماءات غير لائقة أثناء قراءة القرآن الكريم في المآتم، وهو ما لايليق بكلام الله عز وجل.

وأكد الشيخ صديق المنشاوي أمين عام نقابة القراء في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن المدعو تم استدعائه أكثر من مره والتنبيه عليه بعدم ارتكاب مثل هذه الحركات والإيماءات السيئة إلا أنه لا فائدة الى أن قررنا رفع جنحة مباشرة وهو ما تم بالفعل أمس وتم تحديد جلسة في شعر سبتمبر لبدء محاكمته.

وأضاف المنشاوي ان هذا الإجراء لن يكون الأخير في التعامل مع القراء المتجاوزين في حق كتاب الله عز وجل، ووذلك لوضح حد لهذه التجاوزات الني ظهرت على الساحة في الآونة الأخيرة.

وأوضح أمين عام نقابة القراء أنه في حالة اعتذار المدعو والتعهد كتابيا وابداء الندم على ما ارتكبه من أخطاء سيتم اعادة النظر في القضية المرفوعه أمام النيابة سواء بالتنازل أو التصالح وحفظ القضية. لافتا إلى ان الاخطاء التي يتم ارتكابها في حق كتاب الله سنحاسب نحن كمسئولين عليها أمام الله فلن نسمح بتكرارها بعد الآن ولن نتهاون في حساب المخطئين.

وتابع: تقدمنا بطلب رسمي لوزارة الأوقاف بضرورة وضع قانون يعاقب مخالفه بالحبس حال التجاوز في حق كتاب الله، وونأمل في احالته لمحلس النواب لإقراره، للقضاء تماما على ظاهرة أخطاء القراء المتكررة.

وحول واقعة قارئ المنيا قال المنشاوي تأكدنا يقينا أن المشكو في حقه يقوم بتلاوة القرآن الكريم بطريقة مخالفة لأحكامه والخلق والتركيب في آياته على الملأ وفي جموع الناس مثل الحفلات والليالي والعزاءات.

وقامت النقابة بالتنبيه عليه مرارا وتكرارا إلا أنه لم يمتثل بتعليم النقابة ولا لأحكام التلاوة مما يشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي.