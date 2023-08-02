عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بسبب حركات وإيماءات لا تليق.. نقابة القراء تحيل مقرئ بالمنيا للنيابة

صدى البلد

قررت نقابة القراء المصرية  رفع جنحة مباشرة أمام النيابة العامة ضد الشيخ محمود عبد الصمد والذي يعمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بمحافظة المنيا،  وذلك لقيامه بحركات وإيماءات غير لائقة أثناء قراءة القرآن الكريم في المآتم، وهو ما لايليق بكلام الله عز وجل. 

وأكد الشيخ صديق المنشاوي أمين عام نقابة القراء في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ”  أن المدعو تم استدعائه أكثر من مره والتنبيه عليه بعدم ارتكاب مثل هذه الحركات والإيماءات السيئة إلا أنه لا فائدة الى أن قررنا رفع جنحة مباشرة وهو ما تم بالفعل أمس وتم تحديد جلسة في شعر سبتمبر لبدء محاكمته.  

وأضاف المنشاوي ان هذا الإجراء لن يكون الأخير في التعامل مع القراء المتجاوزين في حق كتاب الله عز وجل،  ووذلك لوضح حد لهذه التجاوزات الني ظهرت على الساحة في الآونة الأخيرة. 

وأوضح أمين عام نقابة القراء أنه في حالة اعتذار المدعو والتعهد كتابيا وابداء الندم  على ما ارتكبه من أخطاء سيتم اعادة النظر في القضية المرفوعه أمام النيابة سواء بالتنازل أو التصالح وحفظ القضية. لافتا إلى ان الاخطاء التي يتم ارتكابها في حق كتاب الله سنحاسب نحن كمسئولين عليها أمام الله فلن نسمح بتكرارها بعد الآن ولن نتهاون في حساب المخطئين. 

وتابع: تقدمنا بطلب رسمي لوزارة الأوقاف بضرورة وضع قانون يعاقب مخالفه بالحبس حال التجاوز في حق كتاب الله،  وونأمل في احالته لمحلس النواب لإقراره،  للقضاء تماما على ظاهرة أخطاء القراء المتكررة. 

وحول واقعة قارئ المنيا قال المنشاوي تأكدنا يقينا أن المشكو في حقه يقوم بتلاوة القرآن الكريم بطريقة مخالفة لأحكامه والخلق والتركيب في آياته على الملأ وفي جموع الناس مثل الحفلات والليالي والعزاءات.

وقامت النقابة بالتنبيه عليه مرارا وتكرارا إلا أنه لم يمتثل بتعليم النقابة ولا لأحكام التلاوة مما يشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي.

نقابة القراء الأوقاف النيابة العامة جنحة مباشرة قراءة القران الكريم الشيخ صديق المنشاوي أمين عام نقابة القراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

بعد إعلان أرتباطها...10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

بعد ظهور النتيجة.. طالبة ثانوية عامة بسوهاج تتخلص من حياتها بطريقة بشعة| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار اليوم على تلك المناطق.. تفاصيل

ملفات هامة على الأجندة |اجتماع عاجل للحكومة بالعلمين

حقوق النواب: فض رابعة بداية الجمهورية الجديدة.. والإخوان يسعون لكسب تعاطف الغرب

بيان هام من الضرائب لـ صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب حركات وإيماءات لا تليق.. نقابة القراء تحيل مقرئ بالمنيا للنيابة

مغربي وإفريقي.. شوبير يكشف عن بدائل سوزا في الأهلي بعد تعطل الصفقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

هل انتفاخ البطن يشير للإصابة بالسرطان؟| اعرف الحقيقة

بسبب الاضطراب.. شاهد مقدمة محتوى تثير صدمة الملايين

علاج حب الشباب عند البنات والأولاد حتى عمر 15 سنة

فيديو

عمر كمال وحمو بيكا يصدمان الجمهور بتغيير كلمات أغنية انتى معلمة

وصفته بـ الراقصة بسبب شيرين عبد الوهاب.. فيفي عبده تعتذر لـ محمد عبده

بسبب الإرهاق.. قصة رحيل بلوجر شهير ماتت جوعًا

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ