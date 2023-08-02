كريم همام: طلاب جامعة حلوان مبدعين ونعمل على توفير الدعم اللازم لنجاحهم

أطلقت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان منذ قليل معرض الابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج في نسخته الخامسة، تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و بإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وتشهد فعاليات المعرض مشاركة كليات متنوعة، وهي كلية هندسة حلوان، وكلية هندسة المطرية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم والتكنولوجيا والتعليم.



وكشف الدكتور كريم همام رائد اسرة من أجل مصر بجامعة حلوان ومدير معهد اعداد القادة ان هذا المعرض يعمل علي تعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والأفكار بين بعضهم البعض، كما يهدف المعرض إلى ربط الطلاب بسوق العمل وتوفير فرص تطويرية تساهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات القادمة.

وتابع كريم همام ان المعرض يعمل علي اكتشاف ابتكارات طلاب الجامعة و العمل علي نشرها وإطلاقها الي النور بهدف دعم الطلاب وتشجيعهم علي النجاح وتطوير مهاراتهم وتحويل افكارهم إلى واقع ملموس على أرض الواقع، وتأهيل الطلاب لسوق العمل .

ويقام المعرض تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق ياسر الجبالي، مسؤول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان.

جامعة حلوان الأهلية

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