بعد مسيرة أسطورية.. جيانلويجي بوفون يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

أعلن جيانلويجي بوفون حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة أسطورية.

بوفون نشر فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لبعض من لحظات مسيرته، معلقًا:"هذا كل ما لدي أيها الناس! لقد أعطيتموني كل شيء. أعطيتكم كل شيء. لقد فعلناها معًا ".

وبدأ بوفون مسيرته مع بارما في عام 1994، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس عام 2001 مقابل مبلغ يقارب من 50 مليون يورو ليصبح أغلى حارس مرمى في العالم لفترة طويلة من الوقت.

استمر بوفون مع يوفنتوس لمدة 17 عامًا قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان، ومن ثم العودة لنادي السيدة العجوز بعد موسم.

وتُعد آخر محطات بوفون، اللعب لأول ناد في مسيرته، بارما منذ عام 2021، قبل أن يقرر اليوم اعتزاله اللعبة بشكل رسمي رغم تلقيه عروضا من السعودية.

ويبلغ بوفون من العمر 45 عامًا، وتُعد أبرز إنجازاته التتويج ببطولة كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا.