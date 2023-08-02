الفيضانات تغرق بكين في المياه | والسلطات تكثف عمليات الإنقاذ

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في بكين، وذلك بعد تعرضها لفيضانات قوية، تسببت في إغراقها.

ولم تسلم الصين مما شهدته دول عدة حول العالم في الأسابيع الماضية، لجهة الأحداث المناخية الحادة التي يعزوها علماء الى تبعات التغير المناخي.

وأدت الأمطار والفيضانات الى مقتل 22 شخصاً على الأقل غالبيتهم في العاصمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين الأربعاء إن العاصمة الصينية شهدت "أشد تساقط للأمطار منذ 140 عاماً" حين بدأت سلطات المدينة تدوين السجلات.

وأوضحت أن الكمية القياسية السابقة كانت 609 ملم وتعود الى العام.