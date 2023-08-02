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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كليات جامعة القاهرة تعلن عن قبول دفعات جديدة من طلاب الدراسات العليا .. والتربية تعلن موعد استقبال التقديمات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كليات جامعة القاهرة عن بدء فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه والدبلومات المختلفة ، ولكن هناك شروطا عديدة يجب على طالب الدراسات العليا أن تنطبق عليه للالتحاق بهذه البرامج. 

ومن جانبه ، أعلن الدكتور محمود السعيد عميدة كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن تفاصيل دورة الكتابة العلمية لطلاب الدرسات العليا بالكلية.

وقال الدكتور محمود السعيد، إن دورة الكتابة للباحثين المسجلين في برامج الدراسات العليا و للراغبين في تحسين مهاراتهم البحثية، تم فتح باب التسجيل.

وأضاف عميد الكلية، أن الدورة العلمية لتخصصات الاقتصاد والعلوم السياسة والإحصاء والادارة العامة والحوسبة الاجتماعية.

كما أكد السعيد، أن دورة الكتابة تهدف لتنمية القدرات البحثية لدى طلاب البحث العلمى فى مجال العلوم الاجتماعية من خلال تعريفهم باصول البحث العلمى و الكتابة العلمية و اهم اساليب التحاليل الكمى و الكيفى فى البحوث الاجتماعية مع التطبيق على حزم احصائية مختلفة

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب فم الأسنان جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التقدم لماجستير برنامج زراعة الأسنان (3 سنوات) اعتبارا من 01/08/2023 حتى 30/08/2023 موكدا أن يكون التقديم إلكترونياً فقط.

خطوات التقديم لماجستير برنامج زراعة الأسنان


يتم استيفاء استمارة البيانات وتحميل المستندات المطلوبة من 01/08/2023 حتى يوم 30/08/2023 ولابد من التحقق من استلام الملف وذلك بالرد على المتقدم برسالة تأكيد "تم استلام الملف الخاص بكم.. وجارى المراجعة"


- بعد إعلان نتيجة القبول: فى حالة قبول المتقدم يتم استيفاء الملف ورقيا شاملا جميع المستندات المطلوبة ويسلم لإدارة الدراسات العليا فى خلال أسبوع من إعلان نتيجة المقبولين ويحتفظ المتقدم بإيصال تسليم الملف.


- يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة الماجستير ما يلى:

1. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها (من قبل المجلس الأعلى للجامعات) من أحد المعاهد العلمية المعترف بها.
2.أن يكون حاصل على تقدير عام جيد على الأقل.
3.أن يكون قد أمضى السنة الإجبارية للتدريب (الامتياز).
4.موافقة جهة عمل الطالب على قيده للحصول على درجة الماجستير، كما يشترط موافقة جهة العمل على تفرغ الطالب تفرغاً كاملاً طوال مدة الدراسة.
5.أن يقدم الطالب طلباً متضمناً جميع المستندات المطلوبة بإسم السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية.
6.اجتياز امتحان إتقان اللغة الإنجليزية، التويفل المحلى (TOEFL) بأربعمائه وخمسين (450) درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELET) بسبع (7) درجات على الأقل.
7.سداد الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة أو طبقاً للموعد المحدد والمعلن بالكلية.
8.اجتياز المقابلة الشخصية المحددة من قبل إدارة البرنامج والتى سيتم الإعلان عنها الكترونيا عن طريق الميل الشخصى لكل طالب بعد مراجعة الأوراق المقدمة.
للتسجيل الكترونياً بعد استيفاء الأوراق المطلوبة على الرابط التالى:


https://tinyurl.com/DENT-Implant2023

 

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