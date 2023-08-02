الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمباراة المصري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته، عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، ليتوجه بعدها إلى الإسكندرية وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا في كأس مصر.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، في إطار الاستعدادات لمواجهة الغد.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمنافس.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز ومحمود حمدي إخصائيي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة متنوعة، شهدت التركيز على الجوانب الفنية والبدنية.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمحدد لها السادسة مساء غد الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.