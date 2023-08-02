أمناء الحوار الوطني: جلسات المحور المجتمعي غدا تناقش مشكلات ما بعد الطلاق

كشف طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل جلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني المقرر عقدها غدا الخميس.

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز ": "مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق أمر في غاية الأهمية وهذا ما سيحدث في جلسات الغد".

وأضاف طلعت عبد القوي :" نسعى جميعا لتقليل نسب الطلاق في المجتمع المصري"، مضيفا:" وعلينا العمل على تجفيف منابع الطلاق في المجتمع المصري ".

وتابع طلعت عبد القوي :" لابد من الوقوف على أسباب زيادة معدلات الطلاق ونعمل كدولة ومجتمع مدني لتقليل هذه النسبة ".

واكمل طلعت عبد القوي: "الزواج المبكر في سن صغيرة أحد أبرز أسباب الطلاق بسبب عدم تأهيل الشباب الصغير لمسؤولية الزواج وتحمل المسؤولية ".