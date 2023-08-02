البلشى: تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية من أولويات الحوار الوطنى

أكد الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، ضرورة النظر بجدية فى أمر الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية موضحا أنه خاطب مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لتجديد دماء تلك المؤسسات بإعطاء الفرصة لهؤلاء الشباب الصحفيين بالانطلاق نحو بناء صحافة متجددة وذات حيوية.

قال البلشى إنه حريص على تعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية مشيرا إلى أن هذا الأمر من النقاط الأساسية التى تحدث عنها بالحوار الوطنى .

أوضح البلشى أنه سيستمر فى مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة حتى يصل لحل أمثل يُعين شباب الصحفيين على الاستمرار وطرح أفكار جديدة لإعلاء شأن المؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفى خالد البلشى،صباح اليوم، مع مجموعة من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، لمناقشة حقهم فى التعيين بمؤسساتهم التى قضو فيها أكثر من ١٠ سنوات عمل بمكافآت هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع.

كان النقيب قد أكد فى لقاءات سابقة حق الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية فى التعيين طبقا للدستور حيث إن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.