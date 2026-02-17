كوبان فقط على السفرة.. قواعد إتيكيت بسيطة تصنع فرقا في رمضان

أكدت ماجي الحكيم خبيرة الإتيكيت أن نجاح العزومات لا يرتبط بكثرة الأصناف أو تكلفتها، بل بحسن التنظيم والذوق في التعامل مع الضيوف، موضحة أن أخطاء بسيطة على سفرة الطعام قد تُفسد انطباعًا كاملًا حتى لو كان الطعام نفسه مميزًا.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أول قواعد الإتيكيت تبدأ من تنسيق السفرة، حيث يجب مراعاة مساحة الطاولة وعدم تكديسها بالأدوات، والاكتفاء بكوبين فقط لكل ضيف (ماء وعصير) يوضعان على يمين الطبق أعلى السكين، حتى يتمكن الضيف من تناول الطعام براحة.

وأضافت أن من الأخطاء الشائعة تقديم الطعام في أواني الطهي مباشرة، مشيرة إلى ضرورة تقديمه في أطباق تقديم أنيقة أو طهيه أساسًا في أوانٍ مناسبة للتقديم مثل البايركس، مع مراعاة تنوع الألوان وعدم وضع أصناف متشابهة بجانب بعضها.

وشددت خبيرة الإتيكيت على أن العزومة واجبة ولكن بدون ضغط أو إحراج، مؤكدة ضرورة سؤال الضيف قبل وضع الطعام في طبقه، وعدم الإلحاح أو الحلف عليه للأكل، لأن ذلك يسبب إزعاجًا وحرجًا كبيرين.