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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية ..كيف تعرف أنك مسحورا أو محسودا؟ .. و15 كلمة اقض بها حاجتك ويسر أمورك

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.

 

دعاء الاستعاذة من حر جهنم والصيف .. 5 كلمات مأثورة عن النبي

 

دعاء للميت في قبره بالرحمة والمغفرة.. اللهم تقبله خاليا من الذنوب والخطايا

 

كيف أعرف أني مسحور أو محسود.. هذه الأذكار للوقاية من السحر والحسد

 

بعد إثارة وجدي العربي للجدل.. الإفتاء: الشماتة في الموت مخالف للأخلاق النبوية والفطرة السليمة

 

سُنتان عظيمتان تتعلقان بالأولاد والأحفاد يغفل عنهما الكثير.. للتحصين والحسنات

 

دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور الصعبة.. 15 كلمة تحقق رغباتك في الحال

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