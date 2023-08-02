السودان.. حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا بشمال كردفان

أفادت وكالة الأنباء السودانية سونا بأن والي ولاية شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف أصدر امر طوارئ لسنة 2023 بشأن حظر التجوال بالولاية اعتبارا من اليوم الاربعاء .

وبحسب الوكالة السودانية؛ فقد نص الأمر: يمنع ويحظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الخامسة صباحا في الولاية إلا لضرورة ملحة على ان يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان.

وأضاف الأمر : كل من يخالف احكام هذا الامر يعاقب بالعقوبات الاتية: الغرامة مليون جنيه أو السجن مدة لا تزيد عن شهر أو العقوبتين معا ، في حالة تكرار المخالفة ثلاثة مليون جنيه أو السجن مدة لاتزيد عن شهرين أو العقوبتين معا.

كما طالب الأمر أيضا الاجهزة الأمنية والسلطات التنفذية بمحليات الولاية والجهات ذات الصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.