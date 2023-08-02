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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من خادم الحرمين لرئيس جنوب السودان

خادم الحرمين
خادم الحرمين

ابرزت صحيفة عكاظ السعودية الرسالة الشفهي التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ، لرئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.


وأشارت الصحيفة الي المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، قام بنقل الرسالة خلال استقبال سلفاكير له، اليوم (الأربعاء)، في جوبا العاصمة.

ونقل المستشار خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لرئيس ولحكومة وشعب جمهورية جنوب السودان، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان  العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد رئيس جمهورية جنوب السودان خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين «القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة» في المملكة العربية السعودية هذا العام.

فيما عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين

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الديوان الملكي السعودية جمهورية جنوب السودان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان سلفاكير ميارديت

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