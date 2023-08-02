اشمعنى دي.. بسمة وهبة تعلق على مجاميع طلاب إحدى المدارس الخاصة بسوهاج

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن أبرز ما حدث خلال الفترة الماضية، بعد ظهور الثانوية العامة، قائلا: "النهاردة ظهر في الصورة نماذج نتيجة مدرسة خاصة، وهي مدرسة أجيال المستقبل الثانوية الخاصة لغات بسوهاج".

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "نسب نجاح الطلاب 92% و94% و93%، هل كلهم متفوقين وعباقرة.. وفي نفس الوقت في طلاب بيبكوا بسبب درجاتهم، اللي بيحصل دا حاجة محيرة جدا".

وأكملت:""مفيش حد جايب 80% أو 85%.. اشمعنى المدرسة دي دون مدارس مصر كلها، أي مدرسة فيها اختلاف في الدرجات والنتائج إلا المدرسة دي".



واسترسلت: "هو ممكن يبقى كل اللي في المدرسة دول عباقرة، ولا دي نتائج مضروبة وعاملين دعاية للمدرسة عشان الناس تروح تقدم لأولادها عندهم"، متابعة: نتيجة وزارة التعليم طلعت مختلفة عن نتائج المدرسة المعلنة".