ميدو: الإسماعيلي تحول إلى (سبوبة).. وأبو جريشة يتعرض لحرب شرسة

أبدى أحمد حسام (ميدو) ، قلقه البالغ من المشاكل المالية التي يعاني منها الإسماعيلي بسبب أخطاء كبيرة في التعاقدات خلال السنوات الماضية.



وأضاف ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" للأسف الشديد الإسماعيلي تحول إلى سبوبة في المواسم الأخيرة بسبب مشاكل مالية وأخطاء في التعاقدات".



وأشار إلى أن هناك أشخاص منتفعين من جانب التعاقدات وهذا موسمهم موضحاً أن الإسماعيلي لديه مشاكل بالجملة بسبب وجود أشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم وينتفعون بالأموال نتيجة هذه الصفقات غير المدروسة.



وأكد أن علي أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي يتعرض لحرب شرسة للغاية من جانب اللجان الإلكترونية والذين كانوا منتفعين من قبل في الدراويش.