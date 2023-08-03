أول تعليق من رابطة الأندية على أزمة قيد لاعبي الإسماعيلي

علق النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية، على أزمة قيد لاعبي الإسماعيلي في الموسم المقبل بسب تمسك اتحاد الكرة بالحصول على مبلغ 30 مليون جنيه.



وقال سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأمر خارج إرادة وزارة الرياضة ورابطة الأندية لأنها أزمة متراكمة منذ سنوات.



وأضاف:" الأزمة تتعلق بالأندية الجماهيرية بالكامل لأنها لا تملك موارد مالية للوفاء بالتزاماتها".



وأكد أنه سيتم مناقشة توفير حلول لأزمة القيد مع اتحاد الكرة موضحاً أن الأمر بصفة عامة يتعلق بملف التعاقدات الجديدة في كافة الأندية الجماهيرية.