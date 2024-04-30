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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا

صدى البلد

تغلب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على نظيره سانت دينيس رينيون  بنتيجة 3-0 ، على صالة الملك عبد الله الفيصل فى بطولة أفريقيا التى يستضيفها النادي الأهلي فى دور الـ 16،ليتأهل إلى دور ربع النهائي للبطولة.

وحقق فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي العلامة الكاملة فى الدور الأول بتحقيق الفوز على نظيره السجون الكينى بنتيجة 3-0 فى ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا.

ونجح الأهلي فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه النسخة المؤهلة لكأس العالم للأندية على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0.

ووضع الجهاز الفني برنامجا استشفائيا خاصا للاعبات؛ للتخلص من الإجهاد البدني خوفا من الإصابات في الأدوار الإقصائية من البطولة، واعتمد على تخفيف الحمل البدني بالإضافة إلى التدريبات الاستشفائية.

 

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