أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصدر بالكهرباء يتوقع موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

أخبار مصر.. توقع مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال الكهربية، خاصة مع الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصدر في الكهرباء يتوقع موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

توقع مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال الكهربية، خاصة مع الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة….

معجزة الـ 10 سنوات.. كيف ساهمت القوات المسلحة في بناء الجمهورية الجديدة

لم يكن غريبًا على القوات المسلحة، بأن تكون حصنًا وسندًا لشعبُها من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مصري، ومنذ عام 2014 ، حقق، -"أقدم جيش عرفه التاريخ البشري"-، المستحيل في مجالات التشييد والتعمير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية، وبناء المشروعات القومية الكبرى والمشروعات العملاقة في مصر، في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة وبجودة ودقة عالية.

حقيقة إلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما /تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

مدبولي: مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي".

الوزراء يطلق مبادرة "بنفكر لبلدنا" لصياغة رؤية تشاركية لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي

أطلق منتدى السياسات العامة، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسيف، مبادرة "بنفكر لبلدنا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف طرح ٥٠ فكرة مبتكرة، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني والذى يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة , وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

مصر تنشئ مركزا للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر في جنوب السودان

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان ، حيث تم إستعراض موقف المشروعات التنموية المشتركة بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية .

وزيرة الهجرة تستقبل نائب وزير الداخلية بزيمبابوي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ريسبيكت جونو، مدير إدارة الهجرة نائب وزير الداخلية بزيمبابوي والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومجالات التدريب والتوعية، فضلا عن الاستفادة من جهود وخبرات وزارة الهجرة في رعاية الجاليات المصرية بالخارج.

الحكومة تستعرض تقريرا حول فعاليات مؤتمر المصريين في الخارج

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً حول مؤتمر"المصريين في الخارج"، الذي اختتمت فعاليات نسخته الرابعة مؤخراً.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



الوزراء: 12 مليار جنيه لمبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات

وافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

خبير يحذر من تأثير زلزال إريتريا على سد النهضة وعلاقته بمصر والسودان

حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، من تأثير زلزال إريتريا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، الذي وقع في إريتريا بالقرب من الحدود الإثيوبية على بعد نحو 630 كم شمال شرق سد النهضة، خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر في وجود مخزون مائي كبير بحجم بحيرة سد النهضة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3.

الحكومة توافق على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بالقطارات ونقاط البيع لإحدى الشركات

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، وأيضاً المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات الموجود بورش فرز القاهرة، إلى جانب إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إحدى الشركات

الكهرباء: تقليص فترات تخفيف الأحمال.. ولا قطع للتيار في هذه الفترة

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدأت تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربية، موضحا أنه لن يتم الفصل المؤقت للتيار الكهربي في الفترة ما بين 12 صباحا حتى 12 ظهرا.