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رئيس التحرير
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أخبار البلد

خبير يحذر من تأثير زلزل إريتريا على سد النهضة وعلاقته بمصر والسودان

صدى البلد

حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، من تأثير زلزال إريتريا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، الذي وقع في إريتريا بالقرب من الحدود الإثيوبية على بعد نحو 630 كم شمال شرق سد النهضة،  خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر في وجود مخزون مائي كبير بحجم بحيرة سد النهضة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3.

وقال الدكتور عباس شراقي في منشور عبر صفتحه الرسمية على موقع فيسبوك، إن "زلزالا بقوة 5.6 ريختر حدث على عمق 10 كم، يوم أمس الثلاثاء 1 أغسطس 2023 الساعة 8:15 م بتوقيت القاهرة، في إريتريا بالقرب من الحدود الإثيوبية على بعد نحو 630 كم شمال شرق سد النهضة، ويقع مركز الزلزال في منطقة الأخدود الإفريقي".

وتابع الدكتور عباس شراقي: "كما حدثت عدة زلازل متوسطة أيضا منذ أشهر قليلة، في 26 ديسمبر 2022، حين وقع زلزالان بقوة 5.5، و4.6 ريختر شمالي إثيوبيا على الحدود مع إريتريا، وزلزال بقوة 4.6 ريختر على عمق 10 كم 26 يناير 2023 شمالي إثيوبيا، على بعد نحو 500 كم من سد النهضة الإثيوبي.

زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 ريختر الأقرب لسد النهضة

وأكمل أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه أن الأقرب لـ سد النهضة كان زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا".

تأثير كبير فيما بعد؟

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن "تأثير الزلازل الحالي ربما يكون غير ذي شأن الآن، لكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3".

الخطر الأكبر من سعة سد النهضة التخزينية الضخمة

وحذر الدكتور عباس شراقي من أن "الخطر الأكبر من سد النهضة ليس في التخزينات المتعددة بقدر خطر سعته التخزينية الضخمة بنحو 64 مليار م3 في بيئة غير مستقرة جيولوجيا ومناخيا، التأثير مدمر على السودان وربما مصر في حالة الانهيار".

زلزال تأثير زلزال إريتريا مخزون مائي كبير الحدود الإثيوبية سد النهضة

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