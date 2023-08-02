عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمحافظة عليها وتنميتها..

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية

صدى البلد

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.

 

كما وجه الرئيس بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

بدء العمل أونلاين في هذا الموعد.. الحكومة تعلن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

بدءًا من أغسطس.. تعرف على أسعار كانزات كوكاكولا بعد الزيادة

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

ترشيحاتنا

موسكو: اجتماعات زيلينسكي بشأن السلام هي محاولات لتشكيل تحالف ضد روسيا

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

صادرات مصر من السجائر والتبغ تتجاوز 35 مليون دولار في 4 أشهر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية عن فض رابعة.. و«الاختيار» يكشف الحقيقة بالوثائق والبراهين

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ