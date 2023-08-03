في ذكراه.. قصة خلاف أحمد عقل مع الزعيم عادل إمام

يوافق اليوم الخمس 3 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان أحمد عقل، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1938، ورحل عن عالمنا في 25 فبراير عام 2008، عن عمر يناهز الـ 74 عاما إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وعلى الرغم من أدواره القليلة إلا أن أحمد عقل بَرَزَ وتمكن من إثبات جدراته، فهو خفيف الدم فعند مشاركته في أي فيلم يأتي إلى ذهن المشاهد بأنه يتواجد داخل أي بيت مصري، ونجح بكل براعة في تجسيد جميع الشخصيات التي نسبت إليه.

أحمد عقل وحياته

اسمه أحمد ابراهيم عقل من مواليد محافظة الدقهلية عام 1938. والتحق بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية، وبعد تخرجه عمل مدرسا لمدة 7 سنوات، ثم أسس المسرح المدرسي وكان تلاميذه في تلك الفترة الفنان الراحل يونس شلبي.

بدأ عمله في المجال الفني من خلال خشبة المسرح ثم انتقل منه إلى التليفزيون ثم السينما، حيث كانت البداية من خلال الأدوار المساعدة والتي أكد من خلالها تميزه، فهو يضيف إلي الدور الذي يشارك فيه ثقلا وتميزا ربما لا يكون قد حصل علي البطولة المطلقة طوال مشواره الفني الذي جاوز الأربعين عاما إلا أنه بلا شك ترك بصمة واضحة في كل عمل قدمه حتي استطاع المخرج شريف عرفة ان يشركه مع الزعيم عادل إمام في فيلمه الأشهر (الإرهاب والكباب).

أحمد عقل مع عادل إمام

حقق الفنان أحمد عقل نجاحا مع الزعيم عادل إمام، إلا أن هناك خلافا دب بين الطرفين؛ بسبب اعتذار الأول عن استكمال أحد الأدوار فى مسرحية الواد سيد الشغال.

وتكرر الأمر ذاته؛ عندما عرض «الزعيم» على أحمد عقل، أن يشاركه فى بطولة مسرحية «بودى جارد» إلا أن ارتباطه بمسرحية أخرى جعله يكرر اعتذاره، وهو ما أغضب عادل إمام.

وفاة أحمد عقل

وفي 25 من فبراير عام 2008، رحل أحمد عقل عن عمر ناهز الـ 74 عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نقل علي إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد لمدة 5 أيام.

وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من نفس اليوم بمسجد الحصري، في مدينة السادس من أكتوبر، وأقيم العزاء بمسجد الكواكبي، في العجوزة باليوم التالي من رحيله.