عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة خلاف أحمد عقل مع الزعيم عادل إمام

أحمد عقل - عادل إمام
أحمد عقل - عادل إمام

يوافق اليوم الخمس 3 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان أحمد عقل، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1938، ورحل عن عالمنا في 25 فبراير عام 2008، عن عمر يناهز الـ 74 عاما إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية. 

وعلى الرغم من أدواره القليلة إلا أن أحمد عقل بَرَزَ وتمكن من إثبات جدراته، فهو خفيف الدم فعند مشاركته في أي فيلم يأتي إلى ذهن المشاهد بأنه يتواجد داخل أي بيت مصري، ونجح بكل براعة في تجسيد جميع الشخصيات التي نسبت إليه. 

 

أحمد عقل وحياته

اسمه أحمد ابراهيم عقل من مواليد محافظة الدقهلية عام 1938. والتحق بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية، وبعد تخرجه عمل مدرسا لمدة 7 سنوات، ثم أسس المسرح المدرسي وكان تلاميذه في تلك الفترة الفنان الراحل يونس شلبي. 

بدأ عمله في المجال الفني من خلال خشبة المسرح ثم انتقل منه إلى التليفزيون ثم السينما، حيث كانت البداية من خلال الأدوار المساعدة والتي أكد من خلالها تميزه، فهو يضيف إلي الدور الذي يشارك فيه ثقلا وتميزا ربما لا يكون قد حصل علي البطولة المطلقة طوال مشواره الفني الذي جاوز الأربعين عاما إلا أنه بلا شك ترك بصمة واضحة في كل عمل قدمه حتي استطاع المخرج شريف عرفة ان يشركه مع الزعيم عادل إمام في فيلمه الأشهر (الإرهاب والكباب). 

 

أحمد عقل مع عادل إمام

حقق الفنان أحمد عقل نجاحا مع الزعيم عادل إمام، إلا أن هناك خلافا دب بين الطرفين؛ بسبب اعتذار الأول عن استكمال أحد الأدوار فى مسرحية الواد سيد الشغال. 

وتكرر الأمر ذاته؛ عندما عرض «الزعيم» على أحمد عقل، أن يشاركه فى بطولة مسرحية «بودى جارد» إلا أن ارتباطه بمسرحية أخرى جعله يكرر اعتذاره، وهو ما أغضب عادل إمام.

 

وفاة أحمد عقل 

وفي 25 من فبراير عام 2008، رحل أحمد عقل عن عمر ناهز الـ 74 عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نقل علي إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد لمدة 5 أيام.

وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من نفس اليوم بمسجد الحصري، في مدينة السادس من أكتوبر، وأقيم العزاء بمسجد الكواكبي، في العجوزة باليوم التالي من رحيله. 

أحمد عقل الفنان أحمد عقل عادل إمام وفاة أحمد عقل ذكرى ميلاد أحمد عقل ذكرى أحمد عقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

بسبب الحب..رشدي أباظة حاول إنهاء حياته وأطلق النار على مريم فخر الدين

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

هاني شنودة يعلق على الذكاء الاصطناعى وأغانى المهرجانات

همس في أذنها .. قصة رؤية حولت حياة مديحة كامل رأسا على عقب

الحب الأبدي.. أصالة تحقق 1.5 مليون مع ماجد المهندس بيوم واحد

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

ترشيحاتنا

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

3 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد .. اعرفها

إنجازات الرئيس.. 63 محطة تحلية مياه أنقذت مصر

أخبار الفن| داليدا خليل مع مطرب آخر بعد عمرو دياب.. سيارات خطيب طليقة الفيشاوي الفارهة

دعاء القلق والاكتئاب والخوف والضيق والوسواس الشديد.. وصايا ربانية احرص عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

فيديو

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ