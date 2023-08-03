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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الروبل الروسي ينخفض إلى أدنى مستوى مقابل الدولار في 16 شهراً

صدى البلد

انخفض الروبل الروسي  بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في أكثر ‏من 16 شهراً، متخطياً 94 مقابل الدولار، تحت وطأة المخاطر السياسية وتراجع ‏أسعار النفط.


وانخفض الروبل 2% بحلول الساعة 1609 بتوقيت جرينتش مقابل الدولار عند ‏‏94.16 بعد أن سجل في وقت سابق 94.32، وهو أضعف مستوى له منذ 28 ‏مارس آذار 2022.‏


وكان قد هبط في وقت سابق 1.8% ليتم تداوله عند 103 مقابل اليورو، وهو أيضا ‏أدنى مستوى فيما يزيد على 16 شهرا، و1.8% مقابل اليوان إلى 13.07.‏


وانخفض خام برنت 2.2% إلى 83.03 دولار للبرميل متراجعاً عن أعلى مستوى ‏له منذ 17 أبريل نيسان عند 85.99 دولار.‏


وتعرض مبنى شاهق في الحي التجاري بموسكو، يضم ثلاث وزارات روسية، أول ‏أمس الثلاثاء لقصف بطائرة مسيرة للمرة الثانية في ثلاثة أيام، مما دفع الشركات ‏للنظر في سلامة موظفيها.‏


وتضرر الروبل أيضا جراء حالة عدم اليقين في السوق بشأن ما إذا كانت وزارة ‏المالية الروسة  ستستمر هذا الشهر في مبيعات العملات الأجنبية لتغطية النقص في عوائد ‏صادرات الطاقة الروسية أم أنها ستتحول إلى الشراء.‏


ولم يتفق محللون استطلعت رويترز آراءهم على رأي واحد. ومن المقرر أن تعلن ‏الوزارة خطتها للتدخل هذا الشهر اليوم  الخميس.‏

الطاقة الروسية الروبل الروسي الدولار الدولار الطاقة برميل النفط

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