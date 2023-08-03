الروبل الروسي ينخفض إلى أدنى مستوى مقابل الدولار في 16 شهراً

انخفض الروبل الروسي بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في أكثر ‏من 16 شهراً، متخطياً 94 مقابل الدولار، تحت وطأة المخاطر السياسية وتراجع ‏أسعار النفط.



وانخفض الروبل 2% بحلول الساعة 1609 بتوقيت جرينتش مقابل الدولار عند ‏‏94.16 بعد أن سجل في وقت سابق 94.32، وهو أضعف مستوى له منذ 28 ‏مارس آذار 2022.‏



وكان قد هبط في وقت سابق 1.8% ليتم تداوله عند 103 مقابل اليورو، وهو أيضا ‏أدنى مستوى فيما يزيد على 16 شهرا، و1.8% مقابل اليوان إلى 13.07.‏



وانخفض خام برنت 2.2% إلى 83.03 دولار للبرميل متراجعاً عن أعلى مستوى ‏له منذ 17 أبريل نيسان عند 85.99 دولار.‏



وتعرض مبنى شاهق في الحي التجاري بموسكو، يضم ثلاث وزارات روسية، أول ‏أمس الثلاثاء لقصف بطائرة مسيرة للمرة الثانية في ثلاثة أيام، مما دفع الشركات ‏للنظر في سلامة موظفيها.‏



وتضرر الروبل أيضا جراء حالة عدم اليقين في السوق بشأن ما إذا كانت وزارة ‏المالية الروسة ستستمر هذا الشهر في مبيعات العملات الأجنبية لتغطية النقص في عوائد ‏صادرات الطاقة الروسية أم أنها ستتحول إلى الشراء.‏



ولم يتفق محللون استطلعت رويترز آراءهم على رأي واحد. ومن المقرر أن تعلن ‏الوزارة خطتها للتدخل هذا الشهر اليوم الخميس.‏