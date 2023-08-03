حكم ذكر الله بملابس البيت الخفيفة الشفافة بسبب الحر

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على "يوتيوب"، مضمونة:"أصلي بكامل ملابسي ثم أتخفف منها أثناء التسبيح والذكر فهل يصح ذلك؟".

ليرد "ممدوح" قائلًا: "ليس حراما أن تختمي الصلاة أو تذكري الله بملابس خفيفة، ولكن عندما تصلي عليكِ أن ترتدي ملابس تستر جميع جسدكِ، ما عدا الوجه والكفين".

حكم التسبيح بغير طهارة

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن التسبيح وذكر الله تعالى من غير وضوء جائز شرعا.

واشار الى أن الذكر بغير وضوء لايعتبر إساءة أدب مع الله تعالى كما يتوهم بعض الناس.

واستشهد عثمان، بما ورد عَنْ عَائِشَةَ أُمُ المؤمنينَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»، مؤكدا أنه يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تذكر الله تعالى لأن الذكر لايشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر.