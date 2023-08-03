39 درجة.. الأرصاد التركية تحذر المواطنين من أقوى موجة حارة

توقعت هيئة الأرصاد التركية أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية بعد وصول موجة حارة “إيهام -1 بهور” إلى إسطنبول إلى ذروتها اليوم.



وتشهد تركيا الأيام الحارة في الصيف، خاصة بعد وصول موجة الحارة “أيهام بهور” إلى ذروتها.



صرح رئيس مختبر الأرصاد ومهندس الأرصاد الجوية بجامعة بوغازيجي كانديلي ، عادل تيك، أن موجة الحارة “أيهام-1 بهور” تأتي إلى تركيا من شمال إفريقيا وأن درجات الحرارة سترتفع تدريجياً.

وقال تك إن درجات الحرارة المتوقعة في الجزء الغربي من البلاد ستكون فعالة أيضًا في إسطنبول ، ستصل موجة "أيهام بهور" في إسطنبول إلى ذروتها اليوم ، وسترتفع درجة الحرارة في إسطنبول، إلى 39 درجة اليوم مقارنة بيوم أمس درجة الحرارة حوالي 8 درجات وتتوقع بإرتفاع أكثر.

وأضاف تك أنه ستبدأ درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيًا قرب نهاية الأسبوع ، وستكون درجة الحرارة حوالي 35 درجة، كما نتوقع أن تكون موجة الحر فعالة في إسطنبول لمدة 4 أيام إجمالاً.

وأكد تيك على أن الموجة الحارة التي شهدتها نهاية الشهر الماضي لن تحدث هذه المرة ، وصرح بأن هذه الموجة الحرارية ستكون أقل بمقدار 4-5 درجات.

