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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

39 درجة.. الأرصاد التركية تحذر المواطنين من أقوى موجة حارة

صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد التركية أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية بعد وصول موجة حارة “إيهام -1 بهور” إلى إسطنبول إلى ذروتها اليوم.


وتشهد تركيا الأيام الحارة في الصيف، خاصة بعد وصول موجة الحارة “أيهام بهور” إلى ذروتها.


صرح رئيس مختبر الأرصاد ومهندس الأرصاد الجوية بجامعة بوغازيجي كانديلي ، عادل  تيك، أن موجة الحارة “أيهام-1 بهور” تأتي إلى تركيا من شمال إفريقيا وأن درجات الحرارة سترتفع تدريجياً.

وقال تك إن درجات الحرارة المتوقعة في الجزء الغربي من البلاد ستكون فعالة أيضًا في إسطنبول ، ستصل موجة "أيهام بهور" في إسطنبول إلى ذروتها اليوم ، وسترتفع درجة الحرارة في إسطنبول، إلى 39 درجة اليوم مقارنة بيوم أمس درجة الحرارة حوالي 8 درجات وتتوقع بإرتفاع أكثر.

وأضاف تك أنه ستبدأ درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيًا قرب نهاية الأسبوع ، وستكون درجة الحرارة حوالي 35 درجة، كما نتوقع أن تكون موجة الحر فعالة في إسطنبول لمدة 4 أيام إجمالاً.

وأكد تيك على أن الموجة الحارة التي شهدتها نهاية الشهر الماضي لن تحدث هذه المرة ، وصرح بأن هذه الموجة الحرارية ستكون أقل بمقدار 4-5 درجات.
 

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