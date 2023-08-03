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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على برنامج الأسواق المالية والبورصات FMI بتجارة وإدارة أعمال حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج الأسواق المالية والبورصات FMI، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان .

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، هو برنامج دراسي أكاديمي تطبيقى يهدف إلى إعداد خريج متميز لسوق العمل فى القطاع المالى والمصرفى بشكل خاص، إلى جانب عمليات الادارة المالية والتقييم الاقتصادي والتمويل والاستثمار بالمؤسسات الاقتصادية المختلفة.

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أخطاء قد تتسبب في عدم قبول الطالب بتنسيق الجامعات 2023

من جانبه، أوضح الدكتور جمال يوسف، القائم بعمل عميد كلية التجارة، أن الدراسة بالبرنامج مزيج فريد من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالي، وقد روعي في هذا المزيج أن تكون جميع المقررات جامعة شاملة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الأكاديمية، إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات مع الأخذ فى الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص، بالإضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام.

ويتميز برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالآتى:
1. يقدم تخصصاً فريداً فهو أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.
2. لغة الدراسة بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية.
3. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطى قدراً من المرونة للطلاب.
4. يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.
5. يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنباً إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة.
5. الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.
6. إعداد خريج ذي كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.
7. توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة من الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

هذا فإن خريج البرنامج تكون الفرص متاحة للعمل فى المجالات التالية "المصارف والبنوك - البورصة والأسواق المالية - شركات التأمين - شركات الوساطة فى الأوراق المالية - إدارة المحافظ المالية - التحليل المالى والفنى - المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى التمويل والاستثمار وتقييم الأصول والشركات - الإدارات المالية لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والصحية".

هذا ويتطلب الالتحاق بالبرنامج توافر الشروط الآتية:

١.أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول (أدبى - علمى).

٢- أن يكون الطالب مقبولا بكلية التجارة وإدارة الأعمال انتظام، عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب بالبرنامج أو الباقين للإعادة.

٣- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية  IGCSE بشرط الحصول  على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

٤- يقبل البرنامج  الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma، بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

٥- يتم المفاضلة عند قبول الطلاب على أساس المجموع الاعتباري (مجموع الثانوية العامة + درجة مادة اللغة الإنجليزية).

٦- يمكن قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق  فى حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية "السابقة".

٧- يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية، وبذلك يصبح المشمولون بالقرار فى حكم المقبولين بالبرنامج. 

ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضاً على الموقع الرسمي للبرنامج 
www.helwan.edu.eg/fmi

٨-  يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج.

٩-  يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الأكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية.

ولنيل درجة  البكالوريوس فى التجارة فى تخصص الأسواق والمنشآت المالية دراسة 129 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالى:-
1- متطلبات العامة (12) ساعة معتمدة " (6) ساعة إجبارية. (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية".
2- متطلبات الكلية ( 60) ساعة معتمدة: (51) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.
3- متطلبات التخصص (57) ساعة معتمدة (48) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختياري.

 

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