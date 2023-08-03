تحرير 166 محضر ضبط مخالفات للاستيلاء على مقررات تموينية مدعمة بدمياط|صور

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بشن حملات متواصلة على مدار يومين استهدفت الأسواق بمدن دمياط ودمياط الجديدة وعزبة البرج وكفر البطيخ وأيضًا مركزى كفر سعد وفارسكور..

حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 166 محضراً للمخالفين و التحفظ على عدد 8 شيكارة دقيق مدعم تم تهريبه لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له ،هذا إلى جانب التحفظ على 820 كجم سكر تموينى تم تهريبه بأحد معامل الألبان، وكذلك 10 عبوات زبادى و 25 كجم بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعبوات بسكويت منتهية الصلاحية .

بالإضافة إلى تحرير عدد ١٢ محضراًللبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع بطاقات والتصرف فى مقررات تموينية مدعمة تقدر بمبلغ 20 الف جنيه ، وأيضًا تحرير 36 محضراً للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستمرار فى تنفيذ حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة.

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