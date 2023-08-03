تحرك برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار الزي المدرسي ومستلزمات المدارس

قالت حنان يشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن زي المدارس شهد ارتفاعًا فى الاسعار بشكل كبير والمستلزمات المدرسية ايضا، وذلك يضيف أعباء كبيرة على كاهل الأسرة المصرية.

شراء مستلزمات المدارس

وأكدت “يشار” لـ"صدى البلد"، أن جميع الأسر المصرية تستعد لشراء مستلزمات المدارس لأبنائها استعدادا للعام الدراسى الجديد فى شهر سبتمبر من كل عام والذي يأتي هذه المرة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة على الأسر نتيجة الارتفاع الكبير الذي طال أسعار جميع السلع، بسبب تداعيات الأزمة العالمية التي يمر بها العام.

وأضافت، من اللافت للانتباه أن ارتفاع الأسعار طال هذه المرة المستلزمات المدرسية من كراريس وكشاكيل التي شهدت زيادة غير مسبوقة تفوق الأعوام السابقة، لافتة إلى أن تكلفة تجهيز طالب واحد من زي مدرسي ومستلزمات الدراسة تتراوح بين 300 جنيه و 500 جنيه أي أن الأسر التي لديها أكثر من طالب في التعليم تحتاج إلى ميزانية تتجاوز ألفين جنيه مع الأخذ في الحسبان أنها لا تشمل أسعار الكتب الخارجية التي شهدت هي الأخرى زيادة كبيرة هذا العام.

وثمنت النائبة حنان حسني يشار، حرص الحكومة على إنشاء معارض "أهلًا مدارس" لطرح الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وهو توجه محمود تستحق الحكومة الإشادة عليه، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وطرحت النائبة الأسئلة التالية:

1) ماهي أسباب زيادة أسعار الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية لهذا العام؟.

2) هل يعقل أننا نستورد الورق المستخدم في إنتاج الكراسات والكشاكيل من الخارج؟.

3)هل من المقبول أن المنتج المحلي لا يتعدى 20 % في صناعة الأدوات المدرسة والباقي يتم استيراده من الخارج؟