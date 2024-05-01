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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يلقي القبض على مروجي المواد المخدرة| صور

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس - كمية لمخدر الحشيش – 39 أمبول مخدر – 210 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقة – ميزان حساس).

وضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما (1055 قرص مخدر – سلاح أبيض).

وكذا ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين .

وضبط (مبيض محارة) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش .

كما تم ضبط (عامل  تصنيع زجاج ، نجله) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بإستئجار شقة بدائرة القسم وإستخدامها مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع اللمبات الخاصة بالتدخين والتى تستخدم فى تعاطى مخدر الآيس ، وبحوزتهما (900 لمبة تم تصنيعها – أدوات التصنيع) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش الهيروين القاهرة المخدرات المواد المخدرة مخدر الاستروكس مديرية أمن القاهرة مكافحة المخدرات

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