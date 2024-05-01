أمن القاهرة يلقي القبض على مروجي المواد المخدرة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس - كمية لمخدر الحشيش – 39 أمبول مخدر – 210 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقة – ميزان حساس).

وضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما (1055 قرص مخدر – سلاح أبيض).

وكذا ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين .

وضبط (مبيض محارة) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش .

كما تم ضبط (عامل تصنيع زجاج ، نجله) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بإستئجار شقة بدائرة القسم وإستخدامها مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع اللمبات الخاصة بالتدخين والتى تستخدم فى تعاطى مخدر الآيس ، وبحوزتهما (900 لمبة تم تصنيعها – أدوات التصنيع) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.