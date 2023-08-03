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رئيس التحرير
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ديني

الأمين المساعد للدعوة بـ«البحوث الإسلامية»: نسعى لبناء جيل يعي أمور دينه ودنياه

الدكتور محمود الهواري
الدكتور محمود الهواري

شارك الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، في فعاليات الحفل الختامي لقوافل المحبة لإتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة، ضمن مبادرة بناء الوعي، بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومجمع البحوث الإسلامية، وبحضور د. عبدالله المصلح أمين عام المجلس العالمي للدعوة والإغاثة.

وأكد د. محمود الهواري خلال كلمته بحفل الختام أن البرنامج الذي شهد ترحيبًا وحضورًا كبيرًا من جانب السيدات يمثل جزءًا مهمًا من دور الأزهر ورسالته على مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية بما ينعكس على بناء جيل يعي أمور دينه ودنياه ويدرك ما يُحاك له من مخططات للنيل من عقوله وتلويث أفكاره.

كما أكد الهواري أن مثل هذه الأنشطة المهمة التي تشارك فيها قطاعات الأزهر المختلفة ودعاته، تدعم بشكل كبير بناء الأسرة على العلم والمعرفة وتقديم نموذج للمجتمع يُقتدى به، كما أنها تسهم في استعادة منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع بما يحقق استقراره وسلامة العلاقة بين قاطنيه.

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قافلة حماية اجتماعية شاملة

فيما أطلقت جامعة الأزهر اليوم الخميس قافلة حماية اجتماعية شاملة لمدينة أهالينا بالقاهرة، تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب_شيخ الأزهر، وبما يحقق استراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها التنموية ضمن برنامج «حياة كريمة»،وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة وعدد من الجهات والمؤسسات المشاركة.
القافلة التي تُعقد تحت رعاية الإمام الأكبر ورئاسة د. سلامة داوود_رئيس الجامعة، وإشراف د. محمود صديق – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على القوافل الطبية، تستهدف إجراء الكشف الطبي وتقديم الأدوية وإجراء بعض العمليات الصغرى للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بأحياء ومناطق المدينة المتنوعة، وذلك في مجموعة من التخصصات الطبية التي تضم: الباطنة، المسالك، العظام، الرمد، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة،الأسنان، الجلدية، والجهاز الهضمي.
كما تسعى القافلة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية من إلقاء محاضرات وندوات، وعقد حلقات نقاشية أسرية في عدد من القضايا والمفاهيم المجتمعية المهمة، ومنها: مكافحة العنف ضد المرأة، وتصحيح بعض المفاهيم الفكرية الخاطئة.
على نفس المستوى وفي إطار دور التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي، تقوم القافلة بتوزيع مساعدات عينية وغذائية ووجبات ساخنة ولعب أطفال على الحالات المستحقة، بالإضافة إلى عقد اختبارات لمحو الأمية، وإجراء مجموعة من البحوث الاجتماعية لتحديد الاحتياجات الأساسية لبعض الأسرة.
كما يشتمل برنامج القافلة على مجموعة من  ورش العمل لتعليم مجموعة من المهارات والفنون، بالإضافة مسرح عرائس ولقاءات تنموية للتأهيل والدمج وبعض البرامج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

البحوث الإسلامية الدكتور محمود الهواري إتقان الصلاة قوافل المحبة شيخ الأزهر وزارة التضامن الاجتماعي

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