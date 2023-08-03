البطولة العربية.. الرجاء المغربي يتقدم على الوحدة الإماراتي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الرجاء المغربي على نظيره الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في ختام دور المجموعات من البطولة العربية.

جاء هدف الرجاء المغربي عن طريق اللاعب زكريا الوردي في الدقيقة 26 من المباراة.

وينتافس الرجاء الوحدة على صدارة المجموعة الرابعة بالبطولة العربية، بعدما ضمن الفريقين التأهل لربع النهائي في وقت لاحق.

وفي نفس المجموعة، تقدم شباب بلوزداد على الكويت الكويتي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على استاد نادي ضمك.

وتعد مباراة شباب بلوزداد والكويت الكويتي بمثابة تحصيل حاصل، بعد ودع الفريقين البطولة رسميا.

ترتيب المجموعة الرابعة:

الرجاء : 6 نقاط

الوحدة الإماراتي : 6 نقاط

شباب بلوزداد : 0 نقاط

الكويت الكويتي : 0 نقاط