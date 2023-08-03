مقابلة إعلامية وهمية.. تفاصيل تقدم مختار الديناري لخطبة ثراء جبيل

تقدم الفنان مختار الديناري، لطلب يد الفنانة ثراء جبيل، بطريقة رومانسية في أحد شوارع المعادي.

وعلم "صدى البلد" أن الترتيب للمفاجأة جاء من خلال دعوة ثراء لمقابلة إعلامية وهمية، حتى تتواجد في المكان والميعاد المحدد، واتفق مختار مع الأصدقاء لكي يتواجدوا في أحد شوارع المعادي، وبالفعل وصلت ثراء في الموعد لتتفاجأ به وبأصدقائها وتقدم لخطبتها ووافقت وسط فرحة كل الحضور.

وكان آخر أعمال ثراء جبيل في السينما هو فيلم رهبة، والذي طرح في السينمات خلال الفترة الماضية.

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بردود الأفعال على دورها في فيلم “رهبة” الذي عرض منذ أيام في السينمات.

قالت ثراء جبيل، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “سعيدة جدًا ان اخوض تجربة البطولة في عمل سينمائي، فالسينما لها طابع خاص ومختلف، وردود الافعال على الفيلم ايجابية، فقد شاهدته مع الجمهور وتابعت ردود الافعال بنفسي، فالجمهور يضحك ويتفاعل مع المشاهد المضحكة بالفيلم”.

وتابعت: “من وجهة نظري، العمل مختلف ومتنوع، به كوميديا، واكشن، واحببت العمل مع جميع فريق الفيلم، والمخرج رضا، لديه لرؤية جيدة جدًا ونفذ العمل في احسن صورة”.