ثراء جبيل عن فيلم رهبة: انتظرت 10 سنوات للظهور في السينما

تحدثت الفنانة ثراء جبيل، عن تجربتها في فيلم «رهبة» مع الفنان أحمد الفيشاوي الذي طرح بالسينمات، وأيضا تجربتها في الكوميديا.

وقالت ثراء جبيل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة صدى البلد:، أنها انتظرت هذه الخطوة منذ 10 سنوات والظهور في السينما.

وعن الكوميديا، تابعت ثراء جبيل: «أنا بحب الكوميديا والضحك وكان نفسي أعمل سينما وكوميدي، ومبسوطة بيها وأخيرا جه الوقت، وصعب تضحك حد، وبحاول إن الكوميديا تيجي من الموقف، وبسيب الافيهات لملوك الكوميديا».

وحول تعاونها مع أحمد الفيشاوي، فأضافت ثراء: « الفيشاوي دمه خفيف بالفطرة وممثل محترف جدا وكنت مبسوطة جدا إني بمثل معاه».