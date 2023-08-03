هندي يبني منزل على شكل كاميرا ويطلق على أولاده أسماء ماركات التصوير

أغرب من الخيال..

يصل الحب في بعض الأحيان بالشخص إلى مرحلة الهوس بالشيء وفعل كل ماهو غير ممكن لإظهار تعلقه به، كما فعل مصور هندي الذي بنى منزل على شكل كاميرا وأطلق على أبنائه أسماء ماركات شهيرة حبا في التصوير.

وبحسب الصحف الهندية، أصبح المنزل الذي يسمى “كليك” حديث البلد بالكامل بعد أن شيده المصور رافي هونجال على شكل كاميرا



أطلق على ابنائه اسماء صادمة

ولما يكتفي رافي البالغ من العمر 49 عاما بهذا المبنى العجيب والذي لفت الأنظار ، لكنه ايضا استوحى التصوسر والكاميرات اسماء أطلقها على ابنائه في حدث غير مسبوق، حيث أطلق على ابنائه الثلاثة اسماء كانون ونيكون وابسون.



جاءت فكرة المنزل نتيجة شغفه الدائم بفنه، إذ بدأ اهتمام رافي بالتصوير الفوتوجرافي في أوائل سن المراهقة تقليدا لشقيقه المصور براكاش.



وبعد فترة وجيزة من إكمال SSLC الخاص به في أواخر الثمانينيات، قرر رافي أن يجعل التصوير الفوتوغرافي مهنته، حسبما ذكرت News Minute.



ووصف هونجال لوكالة الأنباء IANS شكل بناء منزله: "الطابق الأول تم بناؤه على شكل طابعة إبسون، والطابق الثاني به نافذة على شكل عدسة نيكون في المنتصف، ونافذة غرفة النوم في الطابق الثالث على شكل فلاش كانون وجدار الشرفة مع زر".



وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الملياردير الهندي، رافي رويا، اشترى قصرا في لندن كان مملوكًا لرجل الأعمال الروسي أندري جونتشارينكو، نظير 113 مليون جنيه إسترليني (145 مليون دولار).



