وكيل الرياضة بجنوب سيناء يكرم الشاب المنقذ المتطوع على شواطئ الطور

كرم محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء اليوم بمكتبه بديوان عام مديرية الشباب والرياضة طه صقر المنقذ المتطوع علي شواطئ طور سيناء وذلك بحضور أحمد مسعد وكيل المديريه تقديرا و عرفان لدوره التطوعي علي شواطئ مدينة طور سيناء .



واشاد فتحي بدور الشاب طه صقر في خدمة مجتمعه خدمة تطوعية دون مقابل علي شواطئ المدينة مما ادي الي انقاذ العديد من ارواح ابناء المدينة و الزوار كما اكد علي ان مديرية الشباب و الرياضة تتشرف بابنائها و مكان لاستقطاب شباب المحافظة .

وفي ختام اللقاء اهدي توفيق درع المديرية للمتطوع طه صقر وشكره علي مجهوده فهو مثال يحتذي به لكل ابناء المحافظة كما اهدي الاتحاد المصري للغوص و الانقاذ تجديد كارنيه و شهادة الانقاذ تكريما لدوره الفعال .

يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة .

وقد اعتاد الشاب طه صقر فور سماعه صراخ الاستغاثة يقفز في البحر كالبرق يحمل طوق النجاة للذين جرفهم الموج للغرق علي شواطئ طور سيناء .



أنه الشاب السيناوي طه صقر المنقذ المتطوع علي شواطئ طور سيناء بالأمس انقذ ثلاث اشخاص بينهم طفل واجري لهم الإسعافات الأولية حتي حملتهم سيارة الإسعاف لمستشفي الزهراء العام للعلاج من اسفكسيا الغرق.



يقول الشاب طه أنه يفعل ذلك من أجل الله و لانقاذ الأرواح حيث لايوجد علي الشواطئ منقذين .

وكان تلقي مرفق إسعاف جنوب سيناء بلاغ بإخلاء حالتان إدعاء إسفكسيا الغرق من شاطئ القمر بطور سينا ء مساء أمس وهم عبدالرحمن سالم سليمان 8 سنوات اسفكسيا الغرق و سليمان سالم سليمان 18سنه اسفكسيا الغرق.



الإخلاء بالإسعاف إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء.

وقد قام الشاب طه صقر بإنقاذ الأخوين واخر ثالث من الغرق بشاطئ القمر بطور سيناء ورافقهم حتي تماثلا للشفاء وقدمت أسرتهم الشكر له .



وقال الشاب طه كل يوم يتعرض أشخاص للغرق علي الشواطئ وكان آخرهم فتاة مصابة بضمور عقلي قمت بإخراجها من المياه وظلت علي قيد الحياة لليوم الثالث ولكنها لم تنجح الجهود الطبية في إنقاذها وفارقت الحياة وكنت حزين جدا إلي أن وفقني الله في إنقاذ ثلاث اشخاص من الغرق مشيرا إلي أن ذلك من أجل الله مشيرا إلي أنه يجيد السباحة والانقاذ .



و كان قد طالب اهالي طور سيناء علي مواقع التواصل الاجتماعي تكريم ذلك الشاب البطل و تعيينه منقذا علي شواطئ طور سيناء .