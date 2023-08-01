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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في عمان.. خالد فودة يحصد جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية

فودة يحصل علي أفضل
فودة يحصل علي أفضل مسئول عربي

حصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي جائزة أفضل مسئول حكومي عربي علي هامش مشاركته في المنتدي العربي الثالث للسياحة والتراث المنعقد في مدينة صلالة العمانية وسط مشاركة كبيرة من رجال الإعلام والسياحة والآثار.

ويعتبر فوز  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجائزه أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية تتويجا  لجهوده في تنميه القدرات السياحية لمدينه شرم الشيخ ،مما جعلها قبلة  للسياحة في منطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في استضافه العديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية، بشهادة دولية من كل المشاركين من مختلف الجنسيات، وعلى رأس هذه المؤتمرات مؤتمر قمة المناخ (كوب 27) الذي نظم في شرم الشيخ.

وقد جاءت جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية في الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث( صلالة 2023)- أوسكار الإعلام السياحي.

وقد استعرض فودة  المقومات السياحية العديدة المتنوعة لمدينة شرم الشيخ في سياق التسويق السياحي للمدينة بالمنطقة العربية، وذلك في ظل المشاركة المتميزة من الهيئات ورجال الإعلام والسياحة والاستثمار حضور المنتدى.

 كما  فازت مدينة شرم الشيخ  بجائزة أفضل فاعلية عربية للسياحة المستدامة (مؤتمر المناخ- كوب 27- شرم الشيخ - مصر) أواخر العام الماضي؛ وذلك لنجاحها في التنظيم والاستضافة، وسط إشادة عالميه متميزة، مما جعلها درة التاج السياحي في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

فودة افضل مسئول حكومي عربي

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فودة يحصل جائزة افضل مسئول حكومي صلالة

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