عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Mate 60 بميزة من iPhone

هواوي
هواوي

تستعد شركة "هواوي" Huawei عملاق التكنولوجيا الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Mate من الجيل التالي في وقت لاحق من 2023، وتشير أحدث التسريبات إلى أنه سيكون هناك بعض التغييرات الملحوظة في الجيل الجديد. 

سيأتي هاتف “هواوي”  Mate 60 مع ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island في المقدمة على غرار ما تقدمه شركة  آبل  Apple مع هواتفها الآيفون وبدأت بالفعل العديد من مواصفات السلسلة الجديدة في الظهور.

هواوي

قد لا تأتي كاميرات Mate 60 بالكثير من الترقيات وفقًا لـ حساب Digital Chat Station على تويتر المعروف بتسريباته الموثوقة، وسيكون Huawei Mate 60 مزودًا بإعداد كاميرات ثلاثية في الظهر مع مستشعر أساسي 50 ميجابكسلمع عدسة زووم منظار وأخرى فائقة الاتساع. 

للتذكير فإن هاتف Mate 50 به كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

أرخص موبايل هواوي في السوق المصري.. اعرف سعره وإمكانياته

رغم العقوبات الأمريكية... هواوي الشركة الأكثر نموًا في سوق الهواتف بالصين

في حين أن هناك احتمال أن يأتي هاتف طراز Mate 60 مع نفس الكاميرات مثل الموديل السابق عليه، فقد تقدم Huawei بعض التحسينات باستخدام تقنية XMAGE الخاصة بها. وفي الغالب ستكون الإصدارات الجديدة بنفس الأبعاد والمقاييس لهاتف Mate 50 ، الذي يبلغ ارتفاعه 161.5 ملم وعرضه 76.1 ملم وعمقه 7.98 ملم، مع وزن إجمالي للجهاز 206 جرام.

هواوي

يكرر المسرب أن Huawei Mate 60 سيكون بشاشة عرض نوعها OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K مع حواف ضيفة، ويشاع أن Mate 60 سيكون بتصميم جديد للواجهة الأمامية مع فتحة للكاميرا مستطيلة في الجزء العلوي من الشاشة، بها كاميرا سيلفي وجهاز استشعار عمق ثلاثي الأبعاد. تخطط Huawei أيضًا لإضافة نسختها الخاصة من ميزة Dynamic Island.

هواوي iPhone Huawei الجزيرة الديناميكية Huawei Mate 60 Apple آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

موضوعات متعلقة

لعشاق الهواتف الغير ذكية والفصل من النت.. نوكيا تطرح موديلات 130 و 150

أسرع معالج في الهواتف المتوسطة المدى.. iQOO Z7 Pro بإمكانيات رائدة

يسرق كل معلوماتك.. احذف هذا التطبيق فورا من هاتفك الأندرويد

بسبب الخوف من روبوتات الذكاء الاصطناعي.. هجرة جماعية للفنانين من تويتر

أول موبايل في العالم لضعاف النظر والمكفوفين.. اعرف مواصفات SmartVision 3

تجربة استخدام أفضل.. متجر Google Play يضيف خاصية جديدة

بطارية وشاشة أكبر.. كل شيء عن سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 القادمة

بتصميم آيفون.. Lava تطلق أرخص هواتفها الاقتصادية

ترشيحاتنا

فستان أنغام في جدة يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. بسبب بوسة لـ عمرو دياب.. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا..مشروب رخيص يحمي من السكري ويحسّن المصابين به

هواوي تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Mate 60 بميزة من iPhone

غرامة 10 آلاف جنيه..عقوبة استخدام آلات لرفع المياه من المجارى المائية دون ترخيص

أخبار السيارات.. 5 أنواع جديدة بأسعار تبدأ من 690 ألف جنيه.. تعرف على سيارات كريستيانو رونالدو

دعاء للمتوفى يوم الجمعة .. أدركه بـ 20 كلمة حتى الغروب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ