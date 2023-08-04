هواوي تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Mate 60 بميزة من iPhone

تستعد شركة "هواوي" Huawei عملاق التكنولوجيا الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Mate من الجيل التالي في وقت لاحق من 2023، وتشير أحدث التسريبات إلى أنه سيكون هناك بعض التغييرات الملحوظة في الجيل الجديد.

سيأتي هاتف “هواوي” Mate 60 مع ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island في المقدمة على غرار ما تقدمه شركة آبل Apple مع هواتفها الآيفون وبدأت بالفعل العديد من مواصفات السلسلة الجديدة في الظهور.

هواوي

قد لا تأتي كاميرات Mate 60 بالكثير من الترقيات وفقًا لـ حساب Digital Chat Station على تويتر المعروف بتسريباته الموثوقة، وسيكون Huawei Mate 60 مزودًا بإعداد كاميرات ثلاثية في الظهر مع مستشعر أساسي 50 ميجابكسلمع عدسة زووم منظار وأخرى فائقة الاتساع.

للتذكير فإن هاتف Mate 50 به كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

في حين أن هناك احتمال أن يأتي هاتف طراز Mate 60 مع نفس الكاميرات مثل الموديل السابق عليه، فقد تقدم Huawei بعض التحسينات باستخدام تقنية XMAGE الخاصة بها. وفي الغالب ستكون الإصدارات الجديدة بنفس الأبعاد والمقاييس لهاتف Mate 50 ، الذي يبلغ ارتفاعه 161.5 ملم وعرضه 76.1 ملم وعمقه 7.98 ملم، مع وزن إجمالي للجهاز 206 جرام.

هواوي

يكرر المسرب أن Huawei Mate 60 سيكون بشاشة عرض نوعها OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K مع حواف ضيفة، ويشاع أن Mate 60 سيكون بتصميم جديد للواجهة الأمامية مع فتحة للكاميرا مستطيلة في الجزء العلوي من الشاشة، بها كاميرا سيلفي وجهاز استشعار عمق ثلاثي الأبعاد. تخطط Huawei أيضًا لإضافة نسختها الخاصة من ميزة Dynamic Island.