أرخص موبايل هواوي في السوق المصري.. اعرف سعره وإمكانياته

تعد شركة "هواوي" عملاق التكنولوجيا الصينية من أفضل العلامات التجارية التي تقدم موبايلات بمميزات فريدة وتصميم رائع ومميزة في الهواتف متوسطة المدى.

ويبرز واحد من أرخص أجهزة "هواوي" في السوق المصري وهو طراز هواوي نوفا Y61 حيث لن يكلفك أكثر من 5,360 جنيه مصر، وذلك مع نسخة الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين الأساسية 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت روم، إليك في السطور التالية كافة مواصفاته الأساسية.

هواوي

مواصفات Huawei nova Y61

يحتوي موبايل “هواوي” على شاشة عرض مقاسها معقول 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD التقليدي وتقدم دقة وضوح 720x1600 بكسل مع كثافة بكسلات 269 نقطة لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 82.4% ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ومعدل تحديث 60 هرتز، وتدعم 16.7 مليون لون

يتم تشغيل هاتف هواوي نوفا من خلال معالج وحدة مركزية ثمانية النوى ولم تذكر الشركة نوع المعالج أو تردده على صفحتها الرسمية، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام و مساحة تخزين 64 جيجابايت روم يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

هواوي

يحزم هاتف “هواوي” بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة من مادة ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 22.5 وات وبالنسبة للبرمجيات فهو يعمل بنظام تشغيل EMUI 12 الخاص بشركة "هواوي"، ولا يدعم خدمات جوجل.

وزن الجهاز الإجمالي 188 جرام مع أبعاد طول 164.3 ملم وعرض 75.8 ملم وسمك 8.9 ملم، وبه ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة مع مستشعر تقارب وتسارع، وبوصلة أيضا.

بالنسبة للكاميرات، نجد في الظهر واللوحة الخلفية كاميرات ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، والثانية ماكرو بدقة 2 ميجابكسل والثالثة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش ليد مع تقنية HDR، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 5 ميجابكسل وتدعم تقنية HDR.