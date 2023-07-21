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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنافس iPhone 14 Pro.. هواوي تجلب ميزة آبل الشهيرة لـ Mate 60

Mate 60
Mate 60

كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة هواوي Huawei الصينية، لجلب أحدث مزايا هواتف آيفون من آبل إلى سلسلة هواتفها الرائدة القادمة Mate 60.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم هواوي إضافة نظام الجزيرة الديناميكية “Dynamic Island” في سلسلة Mate 60 القادمة، والاستغناء على نظام الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تأتي في معظم هواتف الشركة.

 

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هواوي تضيف الجزيرة الديناميكية في سلسلة Mate 60

وفي الوقت الخالي، تستعد هواوي لإجراء بعض التغييرات على تصميم الكاميرا الأمامية المزدوجة في فتحات الشاشة في سلسلة Mate 60، والتي قدمتها الشركة الصينية في تشكيلتي Mate 40 وP40 في 2020.

هواوي تضيف الجزيرة الديناميكية في سلسلة Mate 60

وتشير التسريبات إلى أن هواوي تعمل على فصل الكاميرات الأمامية في فتحات الشاشة عن مستشعر 3D ToF في سلسلة Mate 60 المقرر إطلاقها رسميا هذا الخريف.

وستكون هذه أيضا المرة الأولى التي تطلق فيها هواوي تصميم الكاميرا المزدوجة المتمركز في الوسط، والذي ابتكرته شركة آبل في سلسلة iPhone 14 Pro، وسيحل محل الكاميرا الأمامية المزدوجة في فتحات الشاشة بالتصميم الجديد في سلسلة Mate 60  نظام الجزيرة الديناميكية أو Dynamic Island، والتي تقدمها شركة ريلمي حاليا في أحدث هواتفها.

ويشير التقارير إلى أن هواوي ستتخلى من خلال سلسلة Mate 60، عن تصميم الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تتضمن مستشعر ToF التي صممتها عام 2019 وإضافتها في سلسلة Mate 30 لأول مرة، وشق طريقه فيما بعد إلى تشكيلة هواتف Huawei P.

الجدير بالذكر أنه عندما أحضرت آبل أحدث أجهزة iPhone الخاصة بها، قدمت أيضا ميزة برمجية تسمى Dynamic Island، مما يجعلها أفضل من الناحية الجمالية والتقنية أيضا، لذا من المتوقع أن تطور هواوي مميزات برمجية على غرار ما قدمت آبل لدعم السلسلة القادمة بتجربة تفاعلية في الجزء الخاص بالكاميرا الأمامية ليدعم تنفيذ مهام في التطبيقات، أو عرض الإشعارات.

هواوي الجزيرة الديناميكية Mate 60 سلسلة Mate 60 Dynamic Island iPhone 14 Pro

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