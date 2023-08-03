غفوة ورسائل استغاثة.. مهام إضافية لمفاتيح الصوت في آيفون.. اعرفها

تقدم أزرار التحكم بالصوت في هواتف آيفون العديد من الميزات المهمة، حيث لا يقتصر دورها على رفع وخفض الصوت فقط، ولكن زودتها شركة آبل ببعض الميزات السرية التي قد لا يعرفها أغلب مستخدمي iPhone.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "dailymail" البريطانية، هناك ما هو أكثر من مزايا أزرار الصوت في جهاز آيفون الخاص بك مما تراه العين، بل يتعداها ليشمل تنشيط ثماني ميزات أخرى، مثل التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو ومسح المستندات ضوئيا.

مهام إضافية لمفاتيح الصوت في آيفون

أضافت آبل المزيد من المهام المفيدة التي يتم تنشيطها بضغطة زر فقط، وهي كالتالي:

التقاط الصور والفيديو

افتح كاميرا هاتف آيفون الأمامية، وابعد الهاتف عن وجهك ولالتقاط صورة سيلفي اضغط على أي من زري التحكم بالصوت، كما يمكنك تغيير وضع الكاميرا لتسجيل مقطع فيديو ثم اضغط كذلك على أي من زري الصوت، سيبدأ هاتفك بالتسجيل.

ومثل التقاط الصور، قم بالتبديل إلى وضع الفيديو واضغط على أي من زري الصوت للبدء والانتهاء.



إرسال رسائل استغاثة

تتيح شركة آبل لمستخدمي هواتف آيفون القدرة على إرسال رسالة نصية في حالة الطوارئ كـ استغاثة من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة وأحد أزرار الصوت، يوجد تطبيق مخصص، ولكن يمكن للمستخدمين إرسال استغاثة من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة وأحد أزرار الصوت، وسيؤدي هذا إلى إرسال النص إلى خدمات الطوارئ وأي جهات اتصال وصفتها سابقا بأنها حالة طوارئ.

مسح المستندات ضوئيا



قد لا يعرف العديد من مستخدمي آيفون أن هناك ماسحا ضوئيا مدمجا يمكن تشغيله باستخدام زر الصوت، ما عليك سوى فتح تطبيق الكاميرا والضغط على زر الصوت لالتقاط صورة للمستند.

يمكن القيام بذلك أيضًا عن طريق تحديد Shutter، ثم اسحب الزوايا لضبط المسح ليناسب الصفحة ، ثم انقر فوق Keep Scan.

إطفاء المنبه



عندما يرن المنبه، يمكنك الضغط لفترة طويلة على أي من زري مستوى الصوت لاختيار ما إذا كنت تريد غفوة أو إيقاف المنبه، يمكنك أيضا الضغط على أي من زري مستوى الصوت لغفوة المنبه وجعله يصدر صوتا مرة أخرى بعد تسع دقائق.



حظر FaceID أو Touch ID



قد تكون طرق حظر الوصول إلى جهاز آيفون الخاص بك مفيدة في يوم من الأيام وقد صممت آبل ذلك ليكون تغييرًا سريعا، اضغط مع الاستمرار على زر القفل الجانبي أو زر الصوت لمدة ثانيتين، وقم بتنشيط الشاشة للاتصال بخدمات الطوارئ، وبمجرد ظهور شريط التمرير، يمكنك الضغط على الأزرار الجانبية لقفل FaceID أو Touch ID.

استخدمها عند تعطل آيفون

عادةً ما تعمل الحيلة البسيطة المتمثلة في إيقاف تشغيله وتشغيله عندما يتجمد آيفون، إذا تم تجميد جهاز آيفون الخاص بك، فحاول إجراء “إعادة تشغيله جبريا” هذا هو المكان الذي تقوم فيه بإيقاف تشغيل الهاتف يدويًا ثم تشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط باستمرار على أزرار معينة.

ابدأ بالضغط على زر رفع الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض الصوت.

تعطيل أزرار الصوت



إذا كنت لا تريد أن تؤثر أزرار الصوت على أي شيء على جهاز آيفون الخاص بك عند استخدام تطبيق معين، مثل الموسيقى، فيمكنك الاستفادة من Guided Access، تعمل ميزة إمكانية الوصول على تقييد أي شخص يستخدم جهاز آيفون الخاص بك في التطبيق الحالي، لذلك لا يمكنهم العبث بأي شيء آخر على الجهاز.

انتقل إلى الإعدادات>ثم إمكانية الوصول> الوصول الإرشادي> ثم قم بتشغيل “الوصول الموجه”.