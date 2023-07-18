لو بتسبب لك إحراج.. كيفية إلغاء ميزة التصحيح التلقائي للكتابة بهواتف آيفون

تعتبر ميزة التصحيح التلقائي على هواتف آيفون ميزة مهمة يمكنها المساعدة في عالم اليوم الذي يتسم بالتقنية العالية سريعة التطور، حيث تتخلل حياتنا اليومية الاتصالات الرقمية المستمرة، من رسائل البريد الإلكتروني إلى الرسائل النصية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرسائل الفورية.

ووسط هذه الموجة من ضغطات المفاتيح وضغطات الشاشة التي تعمل باللمس ، رسخت ميزة التصحيح التلقائي نفسها بقوة باعتبارها الرفيق اليومي للملايين من مستخدمي آيفون، حيث تم ابتكار التصحيح التلقائي وتصميمه لتبسيط تجربة الكتابة لدينا ، مما يجعلها أكثر مرونة وأقل محفوفة بالأخطاء.

ومع ذلك فإن ميزة التصحيح التلقائي يمكن أن تكون في بعض الأحيان عقبة أكثر من كونها وسيلة مساعدة، فبدلاً من تسهيل التواصل السلس وتصحيح الكلمات، نجد أن الميزة تقترح أو تكتب كلمات لم نقصدها أبدًا، والأسوأ من ذلك، أن بعض الاقتراحات قد تغير المعنى الكامل للجمل التي نكتبها، مما يؤدي إلى الارتباك والإحباط وعدد لا يحصى من الرسائل غير المقصودة.

وبحسب موقع Geeky Gadgets فإنه يمكن التخلص من ميزة التصحيح التلقائي للكتابة على هواتف آيفون وإيقاف تشغيلها من خلال عدد من الخطوات:

1 : افتح تطبيق الإعدادات



اضغط على "الإعدادات" على الشاشة الرئيسية لهاتفك الآيفون ثم انقر فوقها انقر فوقه لفتح التطبيق.

2 : مرر لأسفل إلى "عام"



بمجرد دخولك إلى قائمة الإعدادات ، سترى قائمة بالخيارات. مرر لأسفل حتى تجد "عام"، وتتضمن الإعدادات العامة مجموعة متنوعة من الخيارات للتحكم في الجوانب المختلفة بما في ذلك تحديثات البرامج وتحديث التطبيقات في الخلفية والتاريخ والوقت والمزيد. اضغط على "عام" للمتابعة.

3 : اضغط على "لوحة المفاتيح"



في القائمة العامة ، مرر لأسفل حتى تجد الخيار المسمى "لوحة المفاتيح"، ومن هنا ستجد جميع الإعدادات المتعلقة بالكتابة بما في ذلك ميزات مثل الكتابة بالأحرف الكبيرة تلقائيًا ، وعلامات الترقيم الذكية ، وبالطبع التصحيح التلقائي. اضغط على "لوحة المفاتيح".

4 : إيقاف "التصحيح التلقائي"



داخل إعدادات لوحة المفاتيح ، سترى مجموعة متنوعة من الخيارات. ابحث عن مفتاح تبديل "التصحيح التلقائي" ، والذي يقع عادةً بالقرب من أعلى القائمة. إذا كان مفتاح التبديل أخضر ، فهذا يعني أن التصحيح التلقائي ممكّن حاليًا. اضغط على زر التبديل لإيقاف التصحيح التلقائي. سيتحول مفتاح التبديل من اللون الأخضر إلى الأبيض ، مما يشير إلى أنه تم تعطيل التصحيح التلقائي.