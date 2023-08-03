كيفية استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب عن كيفية استخراج بيان نجاح من خلال المديريات التعليمية التابعة لهم ، للتقديم بالجامعات المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

ويقدم موقع صدي البلد كيفية استخراج بيان نجاح لطلاب الثانوية العامة، فعلى الطالب الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم التابعة إلى محافظة وإدخال بعض البيانات التالية:-

- السنة الدراسية -المرحلة الدراسية -الصف الدراسي

وبعدها سيظهر بيان النجاح للطالب.

استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023



ويشترط لتقديم الطلاب فيتقديم بيان نجاح الثانوية العامة ، لذا يحتاج الطلاب اثناء التقديم بالجامعات استخراج بيان نجاح الثانوية العامة استكمال البيانات التالية وجائت كالتتالي:-

اسم الطالب المدرسة التابع لها السنة الدراسية المطلوب استخراج بيانها الشعبة التخصص اللغة الأجنبية الأولى نوع الطلب مستعجل أو عادي الجهة المراد تقديم بيان النجاح لها

بيان نجاح

استخراج بيان نجاح 2023

استخراج بيان نجاح الثانوية العامة بمقابل مادي من خلال تقديم حوالة بريدية، تحدد الإدارة التعليمية قيمتها، مع بعض الأوراق ومنها الاتي:-

حوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية حوالة بـ 10 جنيهات للطالب حوالة بـ 1 جنيه طابع تعليمي نموذج طلب

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية :