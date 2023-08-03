عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

كيفية استخراج بيان
كيفية استخراج بيان نجاح

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب عن كيفية استخراج بيان نجاح من خلال المديريات التعليمية التابعة لهم ، للتقديم بالجامعات المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

ويقدم موقع صدي البلد كيفية استخراج بيان نجاح لطلاب الثانوية العامة، فعلى الطالب الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم التابعة إلى محافظة وإدخال بعض البيانات التالية:-

  1. - السنة الدراسية
  2. -المرحلة الدراسية
  3. -الصف الدراسي

وبعدها سيظهر بيان النجاح للطالب.

كيفية استخراج بيان نجاح أو رسوب إلكترونيا

استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 


ويشترط لتقديم الطلاب فيتقديم بيان نجاح الثانوية العامة ، لذا يحتاج الطلاب اثناء التقديم بالجامعات استخراج بيان نجاح الثانوية العامة استكمال البيانات التالية وجائت كالتتالي:-

  1. اسم الطالب
  2. المدرسة التابع لها
  3. السنة الدراسية المطلوب استخراج بيانها
  4.  الشعبة
  5. التخصص
  6. اللغة الأجنبية الأولى
  7. نوع الطلب مستعجل أو عادي
  8. الجهة المراد تقديم بيان النجاح لها 
بيان نجاح

استخراج بيان نجاح 2023

استخراج بيان نجاح الثانوية العامة بمقابل مادي من خلال تقديم حوالة بريدية، تحدد الإدارة التعليمية قيمتها، مع بعض الأوراق ومنها الاتي:-

  1.  حوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية
  2. حوالة بـ 10 جنيهات للطالب
  3. حوالة بـ 1 جنيه طابع تعليمي
  4.  نموذج طلب

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية :

  1. الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم
  2.  من خلال الضغط على الرابط https://moe.gov.eg/
  3. اختيار الخدمات الالكترونية
  4.  اختيار بوابة مركز المعلومات
  5. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة
الثانوية العامة 2023 طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 استخراج بيان نجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

قالتلي جهز القعدة ولف لينا سجارتين | جزار المطرية قتل زوجته .. اعترافات

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

بصورة من مباراة الزمالك.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للنصر السعودي

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

موضوعات متعلقة

في 3 أيام.. خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة أونلاين

من غير مشاوير.. المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي| اعرفها

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

أون لاين .. استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

لو هترخص.. خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة 2023

سهلة وبسيطة.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

تجنب المخالفة المرورية.. شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

المنشآت الفندقية: كارنيه الغرفة الأمني معترف به من شرطة السياحة

ترشيحاتنا

إعلامي شهير ينتقد طريقة اوسوريو: البصمة المعتادة

بعد فوزه في انتخابات الموسيقيين..حلمي عبدالباقي لـ الجمعية العمومية: جميلكم في رقبتي

ترامب يدخل قاعة المحكمة للمثول الأول في قضية التدخل بانتخابات 2020

الخارجية الأمريكية: ننسق مع مصر لإنهاء أزمة السودان.. وندعم القاهرة في قضية سد النهضة

جريمة مكتملة الأركان.. دواء مغشوش يغزو الأسواق

كيفية استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

بسبب بوسة لـ عمرو دياب .. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ