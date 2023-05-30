كيفية استخراج بيان نجاح أو رسوب إلكترونيا

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية استخراج بيان نجاح أو رسوب، إلكترونيًا من علي موقع دليل الخدمات العامة، أو يدويًا من المديريات والإدارات التعليمية، او من مكاتب البريد

ويقدم موقع صدي البلد، كيفية استخراج بيان نجاح أو رسوب، بجميع الطريق الممكنة لتسهيل الوقت والجهد علي الطلاب واولياء الأمور.

خطوات استخراج بيان نجاح أو رسوب من مكاتب البريد



حددت المديريات التعليمية الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح أو رسوب، من مكاتب البريد لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:-

ـ شراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات ـ تأكد من كتابة اسم الطالب في الحوالة البريدية ـ يتوجه الطالب بعد ذلك إلى الإدارة التابع لها وتسليم الحوالة وطابع تنمية المشروعات ـ استلام بيان النجاح خلال 48 ساعة من تقديم الطلب ـ التوجه إلى مكتب البريد التابع للإدارة التعليمية ـ عمل حوالة بريدية باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ـ سداد مبلغ 10 جنيهات أجرة حوالة بريدية

خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح لطلاب المدارس إلكترونيا

- الدخول لموقع المديرية التعليمية أو المحافظة التابع لها الطالب https://eduserv.cairo.gov.eg - اختيار السنة والمرحلة الدراسية - تسجيل البيانات الشخصية للطالب الاسم، الرقم القومي، اسم المدرسة - كتابة الصف الدراسي للطالب - إدخال رقم جلوس الطالب - اختيار الجهة المقدم إليها البيان باللغة العربية ويتم ذكر اسم الدولة في حال الرغبة في تسليم بيان النجاح لدولة خارجية - اختيار ترجمة بيان النجاح أم لا، مع العلم أن تكلفة الترجمة 150 جنيها - تحديد مكان التسلم - كتابة أي متطلبات أخرى في حال الرغبة في ذلك - حفظ البيانات لتقديم طلب استخراج بيان النجاح



الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح أو رسوب من الإدارات التعليمية

- 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء. - صورة بطاقة ولى الأمر. ـ استمارة التقدم الإلكترونية. شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب. ـ شهادة من المدرسة أو بيان النجاح.

بيان النجاح

استخراج بيان النجاح والرسوب إلكترونيًا



وبالنسبة لاستخراج بيان النجاح إلكترونيًا من على موقع دليل الخدمات العامة، خلال الخطوات التالية وهي كالتالي:-

- الدخول على موقع دليل الخدمات العامة - اختيار المحافظة والمنطقة التابع لها الطالب ثم الإدارة التعليمية

المستندات المطلوبة وهي:

- حوالة طابع تعليمي - نموذج طلب - حوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية -حوالة للطالب العادي

الرسوم الخاصة باستخراج بيان النجاح

يتم تحديد الرسوم الخاصة بالحصول على بيان النجاح للطالب عند بدء تقديم الخدمة وتسدد من خلال خدمة فوري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح ورسوب