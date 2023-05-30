عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية استخراج بيان نجاح أو رسوب إلكترونيا

استخراج بيان نجاح
استخراج بيان نجاح ورسوب

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية  استخراج بيان نجاح أو رسوب، إلكترونيًا من علي موقع دليل الخدمات العامة، أو يدويًا من المديريات والإدارات التعليمية، او من مكاتب البريد

ويقدم موقع صدي البلد، كيفية استخراج بيان نجاح أو رسوب، بجميع الطريق الممكنة لتسهيل الوقت والجهد علي الطلاب واولياء الأمور.

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5٪

محافظ الاسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

تدشين الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لإعلان نتيجة الإعدادية

خطوات استخراج بيان نجاح أو رسوب من مكاتب البريد


حددت المديريات التعليمية الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح أو رسوب، من مكاتب البريد لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:-

  1. ـ شراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات
  2. ـ تأكد من كتابة اسم الطالب في الحوالة البريدية
  3. ـ يتوجه الطالب بعد ذلك إلى الإدارة التابع لها وتسليم الحوالة وطابع تنمية المشروعات
  4. ـ استلام بيان النجاح خلال 48 ساعة من تقديم الطلب
  5. ـ التوجه إلى مكتب البريد التابع للإدارة التعليمية
  6. ـ عمل حوالة بريدية باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب
  7. ـ سداد مبلغ 10 جنيهات أجرة حوالة بريدية

خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح لطلاب المدارس إلكترونيا

  1. - الدخول لموقع المديرية التعليمية أو المحافظة التابع لها الطالب https://eduserv.cairo.gov.eg
  2. - اختيار السنة والمرحلة الدراسية
  3. - تسجيل البيانات الشخصية للطالب الاسم، الرقم القومي، اسم المدرسة
  4. - كتابة الصف الدراسي للطالب
  5. - إدخال رقم جلوس الطالب
  6. - اختيار الجهة المقدم إليها البيان باللغة العربية ويتم ذكر اسم الدولة في حال الرغبة في تسليم بيان النجاح لدولة خارجية
  7. - اختيار ترجمة بيان النجاح أم لا، مع العلم أن تكلفة الترجمة 150 جنيها
  8. - تحديد مكان التسلم
  9. - كتابة أي متطلبات أخرى في حال الرغبة في ذلك
  10. - حفظ البيانات لتقديم طلب استخراج بيان النجاح


الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح أو رسوب من الإدارات التعليمية

  1. - 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء.
  2. - صورة بطاقة ولى الأمر.
  3. ـ استمارة التقدم الإلكترونية.
  4. شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.
  5. ـ شهادة من المدرسة أو بيان النجاح.
بيان النجاح

استخراج بيان النجاح والرسوب إلكترونيًا


وبالنسبة لاستخراج بيان النجاح إلكترونيًا من على موقع دليل الخدمات العامة، خلال الخطوات التالية وهي كالتالي:-

  1. - الدخول على موقع دليل الخدمات العامة
  2. - اختيار المحافظة والمنطقة التابع لها الطالب ثم الإدارة التعليمية

المستندات المطلوبة وهي:

  1. - حوالة طابع تعليمي
  2. - نموذج طلب
  3. - حوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية
  4. -حوالة  للطالب العادي

الرسوم الخاصة باستخراج بيان النجاح

يتم تحديد الرسوم الخاصة بالحصول على بيان النجاح للطالب عند بدء تقديم الخدمة وتسدد من خلال خدمة فوري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح ورسوب

  1. - صورة بطاقة ولى الأمر
  2. ـ استمارة التقدم الإلكترونية
  3. - شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب
  4. ـ شهادة من المدرسة أو بيان النجاح
  5. - عدد 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء
إعلان نتيجة الإعدادية الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الابتدائية والاعدادية اعلان نتيجة الأوراق المطلوبة الشهادتين الابتدائية والإعدادية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح ورسوب بيان نجاح استخراج بيان نجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء العشر الأواخر من رمضان .. كنز نبوي أفضل 110 أدعية شاملة للخيرات

استخراج شهادة وفاة إلكتروني 2023

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

دعاء ليلة النصف من رمضان .. يفتح الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

أدعية قرآنية مستجابة .. لراحة البال وانشراح الصدر وتيسير الأمور

عميد طب أسيوط يكشف تفاصيل رسوب 625 طالبا بالفرقة الأولى

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

ترشيحاتنا

تركيا.. الكشف عن الموعد المحتمل لتنصيب أردوغان وإعلان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة

من المسئول عن إدارة الزمالك الآن؟ المستشار القانوني للنادي يكشف الحقيقة للجمهور

يوم الوفاء.. الوطنية للإعلام تكرم رواد العمل الإذاعي تقديرا وعرفانا لدورهم الكبير

وزيرة الثقافة: حرصنا على الشفافية في اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

سترتفع مجددًا.. الأرصاد تصدر بيان عن طقس الـ72 ساعة القادمة..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سترتفع مجددًا.. الأرصاد تصدر بيان عن طقس الـ72 ساعة القادمة..تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

فيديو

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ