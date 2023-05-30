محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5٪

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي "الشهادة الاعدادية" الدور الاول" للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت87.5٪

وحضر اعتماد النتيجة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد123812 طالب وطالبة بالاعدادية العامة نجح منهم108296 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.

و اجري "محافظ الدقهلية" اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الاوائل من ابناء المحافظة هنأهم علي نجاحهم وتفوقهم وتمني لهم مستقبلا باهرا ومزيد من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة..

وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

جدير بالذكر ان العشرة الاوائل هم الطالبة، غاده حازم علي احمد منصور الباز من مدرسة طوخ الاقلام بالسنبلاوين حصلت علي المركز الاول بمجموع 279.5 درجة، والطالبة، امنيه عبد الله محمود حسن عبد الله من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصلت علي المركز الثاني بمجموع 279 درجة، والطالبة ريتاج محمد محمود الداودي البسيوني من مدرسة حسن الجيار بالمطرية حصلت علي المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة حنين السيد عطية خليل من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس حصلت علي المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة ،والطالب السعيد فوزي السعيد الددموني من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصل علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة نورهان رضا فوزي عبد القادر من مدرسة الستاموني ببلقاس حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة ساره احمد ابراهيم محمد عوض من مدرسة ميت غراب بالسنبلاوين حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة حبيبه احمد محمد برهام صقر من مدرسة المنزلة الرسمية للغات حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة، والطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي محمد سليمان من مدرسة العائلة المقدسة بشرق المنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة نور محمد محمد عبد الحفيظ محمد من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

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