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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

ختام أعمال التصحيح
ختام أعمال التصحيح بأزهر الإسكندرية

 

كشفت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن موعد إعلان نتيجة  الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عقب انتهاء أعمال التصحيح، وبدء أعمال الرصد.

وذكرت منطقة الإسكندرية الأزهرية في بيان اليوم الثلاثاء، أن إعلان النتيجة واعتمادها سيكون في غضون 3 أيام، بعد انتهاء أعمال الرصد والكنترول.

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وأكد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انتهاء أعمال التصحيح لجميع المواد ب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وشدد على الدقة في تقدير الدرجات من أجل تحقيق العدالة بين الطلاب.

وقد تفقد الشيخ خميس محمد مركز التصحيح وتابع ختام أعمال التصحيح اليوم، حيث شدد على توفير الجو المناسب والملائم استعدادًا لعملية الرصد وتمهيدًا للإعلان عن النتيجة.

جاء ذلك بحضور سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، ومصطفى البهى مدير التعليم الابتدائي، وإسماعيل انو مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

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