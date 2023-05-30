صالح يا كتكوت.. القصة الكاملة للافتة أثارت الجدل غربي الإسكندرية

"صالح صالح يا كتكوت"، بهذه الكلمات علقت زوجة لافتة في أحد شوارع العجمي، غربي الإسكندرية، لتخطب ود زوجها، إثر خلاف بينهما، حيث حاولت كتاب اعتذار صريح لزوجها وكلمات غزل منها في زوجها.

واستهلت الزوجة اللافتة بكلمتي «فروسا قلبي»، واختتمتها بكتابة أول حرف من اسم زوجها وأول حرفين من اسمها باللغة الإنجليزية.

وكتبت الزوجة على اللافتة “متزعلش مني مقدرش على زعلك.. صالح صالح ياكتكوت، اوعي تخاصم ألا تموت.. بعد الشر عليك طبعا، وكدة كدة، إن شاء الله اللي يكرهك”، مضيفة "قاعدة على قلبك مش هحلك، ويارب بعيد عنكم بقي، انت روح قلبي نور عيني.. انت عارف مش هقولك علشان الرقابة، زوجتك قرة عينك، بحبك".

ولاقت اللافتة تعليقات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض وموافق للافتة، ولكن أهالي المنطقة اعتبروها خروجا على القيم والعادات والتقاليد للمنطقة القبلية.

بدوره، قام حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدي أبوكليلة، رئيسة الحي، بإزالة اللافتة التي أثارت الجدل في منطقة البيطاش بالقرب من ديوان الحي.

وقالت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي في الإسكندرية، إنه فور ورود إشارة للحي عن هذه اللافتة، أصدرت تعليماتها بشن حملة لإزالتها، مشيرة إلى أن اللافتة جعلت عدد من الأهالي يتقدمون ببلاغات لإزالتها وللالتزام بالآداب العامة.

وكانت اللافتة المثيرة للجدل قد تداولت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وما بين تعليقات درامية وأخرى كوميدية، وتعليقات رافضة نشر أمور تخص العلاقات الشخصية في الشوارع والميادين العامة، وهو ما استدعى إزالتها من قبل الحي.