عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صالح يا كتكوت.. القصة الكاملة للافتة أثارت الجدل غربي الإسكندرية

اللافتة المثيرة للجدل
اللافتة المثيرة للجدل

 

"صالح صالح يا كتكوت"، بهذه الكلمات علقت زوجة لافتة في أحد شوارع العجمي، غربي الإسكندرية، لتخطب ود زوجها، إثر خلاف بينهما، حيث حاولت كتاب اعتذار صريح لزوجها وكلمات غزل منها في زوجها.

واستهلت الزوجة اللافتة بكلمتي «فروسا قلبي»، واختتمتها بكتابة أول حرف من اسم زوجها وأول حرفين من اسمها باللغة الإنجليزية.

من رسائل واتساب إلى مزرعة برشيد .. تفاصيل تحرير طالب الإسكندرية المختطف

استجابة لشكاوى المواطنين.. غلق 3 منشآت خلال حملة مكبرة شرقي الإسكندرية

وكتبت الزوجة على اللافتة “متزعلش مني مقدرش على زعلك.. صالح صالح ياكتكوت، اوعي تخاصم ألا تموت.. بعد الشر عليك طبعا، وكدة كدة، إن شاء الله اللي يكرهك”، مضيفة "قاعدة على قلبك مش هحلك، ويارب بعيد عنكم بقي، انت روح قلبي نور عيني.. انت عارف مش هقولك علشان الرقابة، زوجتك قرة عينك، بحبك".

ولاقت اللافتة تعليقات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض وموافق للافتة، ولكن أهالي المنطقة اعتبروها خروجا على القيم والعادات والتقاليد للمنطقة القبلية.

بدوره، قام حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدي أبوكليلة، رئيسة الحي، بإزالة اللافتة التي أثارت الجدل في منطقة البيطاش بالقرب من ديوان الحي.

وقالت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي في الإسكندرية، إنه فور ورود إشارة للحي عن هذه اللافتة، أصدرت تعليماتها بشن حملة لإزالتها، مشيرة إلى أن اللافتة جعلت عدد من الأهالي يتقدمون ببلاغات لإزالتها وللالتزام بالآداب العامة.

وكانت اللافتة المثيرة للجدل قد تداولت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وما بين تعليقات درامية وأخرى كوميدية، وتعليقات رافضة نشر أمور تخص العلاقات الشخصية في الشوارع والميادين العامة، وهو ما استدعى إزالتها من قبل الحي.

الاسكندرية لافته غربي الإسكندرية التواصل الاجتماعي القصة الكاملة الشوارع والميادين القيم والعادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لانتقال إلياس الجلاصي

سبحان مغير الأحوال.. فرج عامر يشيد بأداء لاعب الأهلي

جهاد جريشة: هدف حسين الشحات صحيح.. وبيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري

دعاء تحصين الطفل من الحسد والسحر.. كلمات وطرق مجربة

عمدة كييف: انفجارات قوية في حي بيتشيرسك.. وهجوم روسي واسع على العاصمة

قائدة طائرة الزمالك: كنا بندخل من باب صغير في النادي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ