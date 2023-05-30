محافظة الإسكندرية: محو أمية 5 آلاف سكندري خلال 5 أشهر

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يعلن عن محو أمية نحو ٥ آلاف فرد بنطاق المحافظة خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ و حتى نهاية مايو.

أكد الشريف أن إدارة شئون الطلاب وهيئة تعليم الكبار تعملان على القضاء على الأمية بالإسكندرية، من خلال زيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

يأتي هذا في إطار رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري وتفعيل مبادرة "دواوين حكومية بلا أمية"، حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

تهدف المبادرة إلى القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" بمحافظة الإسكندرية، وزيادة عدد فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.