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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات جديدة وخطة تطوير .. ختام اجتماعات مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

مجلس أمناء مكتبة
مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

عقد مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية صباح اليوم اجتماعه السنوي في مقر المكتبة بمدينة الإسكندرية، وتُعد تلك الجلسة هي الثانية لمجلس الأمناء بعد جلسة الأمس التي عُقدت بالقاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتولى رئاسة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

ووجه مجلس الأمناء خطاب شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على حضور الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، والدعم غير المحدود الذي يقدمه للمكتبة إيماناً منه بمكانتها ودورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة.

واستمع مجلس الأمناء بتشكيله الجديد إلى تقرير شامل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، استعرض من خلاله رؤيته الشاملة لتطوير العمل في المكتبة وخططها المستقبلية بما يتواكب مع تطورات العصر.

كما وافق المجلس على مجموعة من القرارات المقترحة والتي سوف تُسهم في تعزيز دور ورسالة المكتبة في محيطها العربي والأفريقي والشرق أوسطي والدولي.

وعلى هامش الاجتماع قام أعضاء مجلس الأمناء بجولة تفقدية داخل المكتبة، وعقب انتهاء الاجتماع تم تنظيم جولة سياحية لأعضاء المجلس بمدينة الإسكندرية.

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