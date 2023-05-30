دون إصابات.. سقوط أجزاء من عقار بحي الجمرك وسط الإسكندرية

شهد حي الجمرك وسط الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار بشارع الملازم احمد محمد محجوب، دون وقوع أي ضحايا أو إصابات سواء بين المارة أو السكان، وتم فتح الطريق على الفور.

وذكر حي الجمرك أن الحي تلقى بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار رقم 3 بشارع الملازم احمد محمد محجوب، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، توجهت الأجهزة المعنية بالحي بالتوجه إلى العقار لفتح الطريق أمام العقار وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وبناء على تعليمات “خليفة”، توجه رجال وحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية والمشروعات، والرصد البيئي، وذلك أثر سقوط أجزاء من العقار المذكور، حيث شددت "خليفة على سرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.