كشفت مصادر تعليمية مطلعة بمديرية تعليم محافظة الإسماعيلية، أنه تقرر تدشين الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لإعلان نتيجة الإعدادية.



وأفادت المصادر أنه تقرر تدشين الموقع الإلكتروني حسب توجيهات الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وهو eduismailia.org.

وأوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية لعام 2023، على أن يتم إتاحة النتيجة كاملة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.



وكشفت مديرية التربية والتعليم أنه فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية سيتم إتاحة رابط نتيجة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «فيسبوك».



وأدى 26 ألفا و886 طالب وطالبة، امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، بعدد 166 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية.

وكان قد وجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع لجان الشهادة الإعدادية، وفقا للإمكانيات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.