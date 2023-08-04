أستاذ جراحة قلب : مشكلة الصحة في مصر تتعلق بالتمويل

‏قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب والصدر بطب عين شمس، أن ‏مشكلة الصحة في مصر هي مشكلة تمويل لأن الصحة خدمة مكلفة جدا وبعض الدول تنفق على الفرد حوالي 10 الاف دولار في السنة أما الدول النامية تنفق حوالي 1000 دولار في السنة على المواطن، والوصول إلى مستويات هذه الدول نحتاج إلى اكثر من ترليون جنيه في السنة من أين نأتي بهذه الأموال.

وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر شاشة "etc"، أن المستشفيات الجامعية هي أحدث المستشفيات في مصر وبها أفضل الأجهزة والأدوات والكفاءات العلمية ومعظمهم دارسين بالخارج وقضوا سنوات طويلة من الخبرات خارج مصر، لكن المشكلة هي مشكلة تمويل أيضا ومشكلة العلاقة بين المستشفيات الجامعية والجهات الممولة، وهما التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وهذه هي الجهات الأساسية لتقديم الخدمة الصحية في مصر.